Burası Sözde Özgürlük Heykelini diken Amerika Birleşik Devletleri! Ters kelepçede yeni görüntüler… Polisin sert baskısına tepkiler büyüyor
ABD üniversitelerinde Gazze eylemi yayılıyor. Ekonomi profesörü Fohlin ile Felsefe Bölüm Başkanı McAfee'yi yere yatırarak ters kelepçe takılma anlarının yeni görüntüleri ABD vatandaşları tarafından tepkiyle karşılandı
ABD üniversitelerindeki 'Gazze' eylemleri yayılıyor, sert polis saldırısı da sürüyor. Polis Emory'de ekonomi profesörü Fohlin ile Felsefe Bölüm Başkanı McAfee'yi de ters kelepçeyle gözaltına aldı. Ortaya çıkan yeni görüntüler acımasız ABD polis şiddetini apaçık ortaya koyuyor.
ABD'de üniversitelerinde başlayan Filistin'e destek eylemleri büyüyor.
2000’de Lübnan sınırından İsrail’e attığı sembolik taştan sonra atılmak istenen ancak rektörün “ifade özgürlüğü” yazısıyla sahip çıktığı Edward Said’in öldüğü 2003'e kadar hocalık yaptığı Columbia Üniversitesi'nde başlayan protesto Georgetown ve George Washington, Emory, Harvard, MIT, Yale, Texas, NYU, Kaliforniya Eyalet, Minnesota, Güney Kaliforniya üniversitelerine yayıldı.