Burası CHP Türkiye’si! Doktor raporu yoksa beyaz ekmek de yok

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Türkiye’nin faize karşı verdiği mücadeleyi baltalamak için dolar kozunu ortaya koyan emperyalist güçlerin içerdeki maşası olmaya meraklı muhalefet partileri, ekonomik kriz çığırtkanlığı yaparak hükümeti hedef alırken, CHP’nin kendi tarihi ise rezalet dönemlerle dolu.

Vatandaşı bir lokma ekmeğe muhtaç eden CHP ve zihniyeti kendi zevklerinden ise ödün vermedikleri ortaya çıktı. Bu gerçek tek parti döneminin gazete küpürlerine de yansıdı.

Vatandaşa görülmemiş zulüm

Tarihçi Mustafa Armağan, 1941 tarihine ait gazete küpürleri paylaştı.

Söz konusu haberlerde francala yani beyaz ekmeğin ancak hastası olana, doktor raporu getirenlere verildiği anlaşılıyor.

Cumhuriyet gazetesinin 4 Temmuz 1941 tarihli haberinde, vatandaşların beyaz ekmek alabilmek için doktor raporuna yüklenmesi nedeniyle bu kez de belediye doktoru raporu istenmeye başladığı bilgisi paylaşılıyor.

Diğer bir haberde ise CHP’lilerin Adalar’da balo tertip edip eğlence partileri düzenledikleri haber veriliyor.

Vatandaş açlıkla mücadele ederken Türkiye’yi tek parti rejimi altında inim inim inleten CHP zihniyetinin mensuplarının ise vur patlasın çal oynasın modunda oldukları anlaşılıyor.