Burak’tan 5 maçta 4 gol Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Fenerbahçe filelerini 2 kez havalandırırken, siyah-beyazlı forma altında 5.

Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Fenerbahçe filelerini 2 kez havalandırırken, siyah-beyazlı forma altında 5. maçında 4. golünü kaydetti.

Beşiktaş’ın devre arasında Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, siyah-beyazlı forma altında gösterdiği performansla dikkat çekti. Fenerbahçe karşısında Beşiktaş formasıyla 5. maçına çıkan tecrübeli oyuncu, 17. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirerek farkı 2’ye çıkarırken, ilk yarının son dakikasında tekrar sahneye çıktı ve skoru 3-0’a taşıdı. Kagawa’nın şık pasında savunmadan önce topu kapan ve Volkan Demirel’le karşı karşıya kalan Burak Yılmaz, kendisinin 2, takımının ise 3. golüne imza attı. Bursaspor maçında attığı 2 golle 2-0’lık galibiyette başrol oynayan Burak, Beşiktaş formasıyla 5 maçta 4. golüne ulaştı. Fenerbahçe maçında ilk yarıyı 3-0 önde kapatan Beşiktaş, ikinci yarıda yediği 3 golle sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrılırken, Burak’ın attığı 2 gol galibiyet için yeterli olmadı.

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