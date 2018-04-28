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Burak Yılmaz'dan ayrılık mesajı!

Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini söyledi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 21:56
Burak Yılmaz'dan ayrılık mesajı!

Trabzonspor'un 2-1'lik galibiyetiyle biten mücadele sonrasında Burak Yılmaz kritik bir açıklama yaptı. Yıldız golcü sezon sonunda takımdan ayrılma konusunda önemli sinyaller verdi.

Burak Yılmaz, "Gelmem doğru olandı fakat belki şimdi de gitmem doğru olandır. Başkanımız maliyetli oyunculardan söz ediyor. Sezon sonu oturup görüşeceğiz." diye konuştu.

Yıldız golcü Antalyaspor mücadelesinde bir penaltı golü kaydederek takımının 3 puanına katkı verdi.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 21:56
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