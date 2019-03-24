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Burak Yılmaz: “Milli Takıma her zaman destek olunmalı”

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubunda A Milli Takım’ın Moldova ile karşılaşacağı maç öncesi basın toplantısında konuşan Burak Yılmaz, “Çok iyi bir ortam olduğunu düşünüyorum.

24 Mart 2019 Pazar 18:22
Burak Yılmaz: “Milli Takıma her zaman destek olunmalı”

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubunda A Milli Takım’ın Moldova ile karşılaşacağı maç öncesi basın toplantısında konuşan Burak Yılmaz, “Çok iyi bir ortam olduğunu düşünüyorum. Kişilere bakmaksızın A Milli Takıma her zaman destek olunmalı” dedi.


A Milli Takım, Avrupa şampiyonasına giden yolda ikinci maçına yarın Yeni Eskişehir Stadı’nda Moldova’ya karşı çıkıyor. Eskişehir’de oynanacak maç öncesi millilerin son antrenmanı öncesi düzenlenen basın toplantısında Burak Yılmaz soruları yanıtladı. Cenk Tosun’la olan uyumundan saha içi liderliğe kadar birçok soruyu yanıtlayan tecrübeli golcünün Şenol Güneş ile olan diyaloğu ise renkli görüntülere sahne oldu. Milli takımdaki hedefinin sorulması üzerine, “Uzun vadede hedefAvrupa Şampiyonasına gidebilmek. Ama kadroda olur muyum olmaz mıyım? Çok da fazla bir önemi yok” cevabını veren Burak Yılmaz’a, Teknik Direktör Şenol Güneş’in “Olursun” yanıtı her iki ismi de gülümsetti.



“Kendimi daha iyi hissediyorum”


A Milli Takım ile son çıktığı maçtan bu yana kendisinde ne gibi değişikler olduğu sorusunu yanıtlayan Burak Yılmaz, “2017 yılında daha gençtim. Şimdiye göre daha tecrübesizdim. 2017’den bu yana daha çok maç oynadım. Kendimi daha iyi hissediyorum. Heyecan konusunda burası zaten A Milli Takım. Hepimizin hayalini kurduğu ve olmak istediği yer. Ben bu formayla her zaman çok heyecanlıyım. Yarınki maç ile alakalı da çok heyecanlıyım. İnşallah istediğimiz sonucu alırız” dedi.



“Desteği arkalarında hissetmeleri onların en büyük hakkı”


Milli takımdaki genç oyuncular hakkında konuşan Yılmaz, “Milli takımımız için kadroya bakmaksızın her zaman umutlu olmamız gerekiyor. Çok genç arkadaşlarımız var Merih, Dorukhan keza Mert. O da ilk resmi maçını oynadığı için söylüyorum. Baktığımız zaman çok genç arkadaşlarımız var. Tecrübeli arkadaşlarımız var. Çok iyi bir ortam olduğunu düşünüyorum. İlk maçta da ne kadar sınırlı çalışma zamanımız olsa da yansıttığımızı düşünüyorum. Kişilere bakmaksızın A Milli Takıma her zaman destek olunmalı. Bu konuda da size teşekkür etmek istiyorum. Ben basını çok takip etmiyorum ama hocamızın söylediği bir laf vardı. ‘Bu haftayı milli hafta yapalım’ diye. Bence üstünüze düşen görevi fazlasıyla yaptınız. Çok destek oldunuz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok genç arkadaşlarımız var. Bu desteği arkalarında hissetmeleri onların en büyük hakkı” ifadelerini kullandı.



“Sahada benim gibi bir santrafor olması beni biraz daha rahatlatıyor”


Sahada Cenk Tosun ile olan uyumu hakkında konuşan tecrübeli golcü, “Sadece bu kampta değil Cenk ile geçmişte de beraber oynadık. Ben santrafor olarak sahada benim gibi bir santrafor olması beni biraz daha rahatlatıyor. Tabii her zaman karar hocamızın. Çünkü Cenk de forvet özellikli bir oyuncu olduğu için beni daha iyi anlayabildiğini düşünüyorum. Keza bazen o ortada oynuyor ben kenara geçiyorum.İkimizi de rahatlatıyor. Cenk’in zaten futbolculuğu hakkında söylenecek çok bir şey yok. Kişiliği de öyle. Mutluyum” şeklinde konuştu.



“Çok güzel bir hava oldu”


Saha içi liderliği konusundaki fikirlerini de belirten Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu’nun bu konuda bir adım önde olduğunu belirtti. Takımdaki havanın çok iyi olduğunu belirten Yılmaz, ”Bu konuda Emre ağabey benden bir adım daha önde. Çünkü o benden daha tecrübeli. Çok daha duygularını kontrol eden bir insan. Hocaya yardımcı olmak açısından Emre ağabeyin çok daha büyük bir rolü var. Ama hocamı ben de senelerdir tanıdığım için ikimiz de birbirimizi çok iyi biliyoruz. Birbirimizden neler alabileceğimizi çok iyi biliyoruz. O anlamda ben Şenol Hocayı çok iyi tanıyorum. Kim olursa olsun genç arkadaşlarımıza sürekli destek oluyoruz zaten. Ama gerçekten çok güzel bir hava oldu. Dediğim gibi sizin de katkınız çok fazla. İnşallah yarın da bu böyle devam edip gereğini yaparız” diye belirtti.



“Dışarıdan da olsam dualarım tamamen Avrupa Şampiyonasına gidebilmek için”


2020 Avrupa Şampiyonasına gitmenin asıl hedef olduğunu fakat o kadroda olmasa bile dışarıdan destekleyeceğini belirten Yılmaz, açıklamalarını şu şekilde noktaladı:


“Birinci dakikadan son dakikaya kadar bizi desteklesinler. Bu milli bir görev. Tamamen duygularla oynanan bir maç. İnşallah biz de onları yarın mutlu ederiz. Tecrübeli bir oyuncu olarak adlandırılıyorum. Avrupa Şampiyonası gördüm. Önümüzde tekrardan bir Avrupa Şampiyonası var. Kendimi iyi hissediyorum. Uzun vadede hedefAvrupa Şampiyonasına gidebilmek. Ama kadroda olur muyum olmaz mıyım? Çok da fazla bir önemi yok. Dışarıdan da olsam dualarım tamamen Avrupa Şampiyonasına gidebilmek için. Kısa vadede ise hedef yarınki Moldova maçı.”

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 18:22
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