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Burak Yılmaz kimdir? Nerelidir? Beşiktaş

Beşiktaş formasıyla yıllar sonra Vodafone Park'a dönen Erzurumspor maçı öncesinde alkış ve ıslıkla desteklenen futbolcu Burak Yılmaz kimdir? Burak Yılmaz kaç yaşında, nereli? İşte Burak Yılmaz'ın hayatına dair merak edilenler...

25 Ocak 2019 Cuma 22:45
Burak Yılmaz kimdir? Nerelidir? Beşiktaş

Beşiktaş formasıyla yıllar sonra Vodafone Park'a dönen Erzurumspor maçı öncesinde alkış ve ıslıkla desteklenen futbolcu Burak Yılmaz kimdir? Burak Yılmaz kaç yaşında, nereli? İşte Burak Yılmaz'ın hayatına dair merak edilenler...

Burak Yılmaz kimdir?

1985 yılında Antalya'da dünyaya gelen Burak Yılmaz aslen Antalyalıdır. Futbol hayatına 13 yaşında başlayan Burak Yılmaz 6 Nisan 2003 yılında ilk kez Antalyaspor forması ise profesyonel futbol kariyerine başladı.

Şimdilerde ise Çin'de top koşturan Burak Yılmaz Türkiye'de önemli başarılara imza attı

Burak Yılmaz'ın kariyeri

2003-2006 yılları arasında Antalyaspor
2006-2008 yılları arasında Beşiktaş
2008 yılları arasında Manisaspor
2008-2010 yılları arasında Fenerbahçe
2009 yılında Eskişehirspor (kiralık)
2010-2012 yılları arasında Trabzonspor
2012-2016 yılları arasında Galatasaray
Şuanda Çin Süper Ligi ekiplerinden, Beijing Guoan takımında forma giymektedir.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 22:45
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