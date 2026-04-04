Otomobil devinden Nisan'ın ilk kampanyası! O modelde indirim müjdesi
Türkiye'nin en çok tercih otomobil markalarından olan Fiat'ın güncel kampanyalarına bakıldığında, tüm Egea Sedan ve Cross versiyon araçlarda indirim olduğu görüldü.
Türkiye'de sıfır araç satın almayı düşünen pek çok otomobil tutkunu; Renault, Skoda ve Fiat dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerini takip ediyor. Güncel araç kampanyalarını inceliyor ve bütçesine en uygun, en kullanışlı otomobili satın almak için çaba gösteriyor. Fiat otomobil üreticisinin güncel kampanyalarına bakıldığında ise, Egea Cross ve Sedan versiyon tüm araçlarda indirim olduğu görüldü. Bu durum, Fiat gemileri yaktı bile dedirtebiliyor.
TÜM EGEA ARAÇLARDA İNDİRİM Fiat otomotiv şirketi, 2026 Nisan ayında hem Egea Sedan hem de Egea Cross araçta indirim olduğunu duyurdu. Egea Sedan araçtaki en yüksek indirim 110.000 TL. En düşük indirim ise 50.000 TL. Bunun yanı sıra Cross araçtaki en yüksek indirim 100.000 TL iken en düşük indirim 50.000 TL.
FIAT EGEA FİYAT LİSTESİ Fiat otomotiv şirketi, Egea Sedan ve Cross araçta indirim olduğunu duyurdu. Bu durum güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Aşağıda 4 Nisan 2026 tarihli fiyat listeleri yer alıyor.
Egea Sedan Fiyat Listesi Model Yılı: 2026. Versiyon: Easy 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR Dizel. Fiyat: 1.539.900 TL. Kampanyalı Fiyat: 1.429.900 TL. İndirim: 110.000 TL. Model Yılı: 2026. Versiyon: Easy 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel. Fiyat: 1.729.900 TL. Kampanyalı Fiyat: 1.679.900 TL. İndirim: 50.000 TL.
Model Yılı: 2026. Versiyon: Urban 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR Dizel. Fiyat: 1.599.900 TL. Kampanyalı Fiyat: 1.499.900 TL. İndirim: 100.000 TL. Model Yılı: 2026. Versiyon: Urban 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel. Fiyat: 1.779.900 TL. Kampanyalı Fiyat: 1.729.900 TL. İndirim: 50.000 TL.
Egea Cross Fiyat Listesi Model Yılı: 2026. Versiyon: Street 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel. Fiyat: 1.764.900 TL. Kampanyalı Fiyat: 1.714.900 TL. İndirim: 50.000 TL. Model Yılı: 2026. Versiyon: Urban 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel. Fiyat: 1.854.900 TL. Kampanyalı Fiyat: 1.754.900 TL. İndirim: 100.000 TL.
Model Yılı: 2026. Versiyon: Lounge 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel. Fiyat: 1.913.900 TL. Kampanyalı Fiyat: 1.863.900 TL. İndirim: 50.000 TL. Model Yılı: 2026. Versiyon: Limited 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel. Fiyat: 2.039.900 TL. Kampanyalı Fiyat: 1.989.900 TL. İndirim: 50.000 TL./ kaynak: akşam
