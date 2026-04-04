Komşuda ‘yok artık’ dedirten rezalet! Öğretmenden öğrencilere uyuşturucu satışı

TAHSİN HAN

Yunanistan’ın Attika Bölgesi’nde, Atina’nın 3 kilometre güneyinde Falerum Körfezi kıyısında yer alan 100 bin nüfuslu Kallithea beldesinde, bir lise öğretmeni öğrencilere uyuşturucu satmaktan tutuklandı.

Yunan basınındaki haberlere göre Kallithea’da ciddi bir olay ortaya çıktı; 34 yaşındaki bir lise öğretmeni öğrencilere uyuşturucu satmak suçlamasıyla tutuklandı.

Star gazetesinin haberine göre , olay, DIAS ekibinden polis memurlarının rastgele bir denetimi sırasında ortaya çıktı. Polisler, öğretmeni bir öğrenciyle birlikte yerel bir parkta buldu. Denetim sırasında, öğretmenin üzerinde, “ çikolata “ şeklinde esrar da dahil olmak üzere, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

İddialara göre, öğretmen okul saatleri dışında bile öğrencilere madde temin ediyordu. Ardından evinde yapılan aramada ise az miktarda uyuşturucu içeren naylon paketler bulundu; bu da sistematik uyuşturucu ticareti şüphelerini güçlendirdi.

Kallithea Lisesi’nde okuyan bir öğrenci Star gazetesine, “İyi öğretmen değildi “ derken, bir diğeri de şunları söyledi: “ Sigara dağıtıyordu ve 4-5 çocuktan uyuşturucu da dağıttığını öğrendim.”

OKUL YÖNETİMİ HABERDARDI

Edinilen bilgilere göre, okul yönetimi Ocak ayından bu yana velilerden gelen ve öğrenciler arasında madde ticaretiyle ilgili şikayetlerden haberdardı.

34 yaşındaki kadın öğretmen, uyuşturucu yasası ihlalleri suçlamalarıyla karşı karşıya. Tutuklanmasının ardından şartlı kefaletle serbest bırakılan kadının, normal bir mahkeme oturumunda yargılanması bekleniyor