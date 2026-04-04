  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bir seçim yapmayı beceremiyorlar! Atatürkçü dernek üyeleri birbirine girdi Hürmüz gibi kapatılabileceği uyarısı geldi Babu'l Mendeb tehditi Sahte mi gerçek mi bilemiyorlar! İran’dan ABD’yi pazara gönderen taktik Uydu görüntüleme şirketlerine kısıtlama getirdi ABD’nin paniği uzaydan görülüyor Aile Bakanlığını diline dolayan Özgür'e fena kapak! CHP'nin Aile Bakanı adayları: Özkan Yalım, Hasbi Dede, Mustafa Sarıgül... Haydut Trump motoru yaktı! Küfürlü Hürmüz mesajı, Salı günü için yeni tehdit Bakan Gürlek, suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle buluştu: Acınızı en derinden hissediyorum! Bu sorunu çözeceğiz! İsrail'den Lübnan'da sivil katliamı! 4 yaşındaki çocuk ve 6 masum hayatını kaybetti! ABD patır patır düşen uçaklarla rezil oldu! Gerçek hayatla Hollywood filmlerinin aynı olmadığını anladılar! Suriye'de halk sokaklara indi
Dünya

Komşuda 'yok artık' dedirten rezalet! Öğretmenden öğrencilere uyuşturucu satışı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Komşuda ‘yok artık’ dedirten rezalet! Öğretmenden öğrencilere uyuşturucu satışı

Yunanistan’ın Kallithea kentinde bir kadın lise öğretmeni öğrencilerine uyuşturucu satarken polis tarafından suçüstü yakalandı.

TAHSİN HAN

Yunanistan’ın Attika Bölgesi’nde, Atina’nın 3 kilometre güneyinde Falerum Körfezi kıyısında yer alan 100 bin nüfuslu Kallithea beldesinde, bir lise öğretmeni öğrencilere uyuşturucu satmaktan tutuklandı.

Yunan basınındaki haberlere göre Kallithea’da ciddi bir olay ortaya çıktı; 34 yaşındaki bir lise öğretmeni öğrencilere uyuşturucu satmak suçlamasıyla tutuklandı.

Star gazetesinin haberine göre , olay, DIAS ekibinden polis memurlarının rastgele bir denetimi sırasında ortaya çıktı. Polisler, öğretmeni bir öğrenciyle birlikte yerel bir parkta buldu. Denetim sırasında, öğretmenin üzerinde, “ çikolata “ şeklinde esrar da dahil olmak üzere, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

 

 

EVİNDE ARAMA YAPILDI

İddialara göre, öğretmen okul saatleri dışında bile öğrencilere madde temin ediyordu. Ardından evinde yapılan aramada ise az miktarda uyuşturucu içeren naylon paketler bulundu; bu da sistematik uyuşturucu ticareti şüphelerini güçlendirdi.

Kallithea Lisesi’nde okuyan bir öğrenci Star gazetesine, “İyi öğretmen değildi “ derken, bir diğeri de şunları söyledi: “ Sigara dağıtıyordu ve 4-5 çocuktan uyuşturucu da dağıttığını öğrendim.”

OKUL YÖNETİMİ HABERDARDI

Edinilen bilgilere göre, okul yönetimi Ocak ayından bu yana velilerden gelen ve öğrenciler arasında madde ticaretiyle ilgili şikayetlerden haberdardı.

34 yaşındaki kadın öğretmen, uyuşturucu yasası ihlalleri suçlamalarıyla karşı karşıya. Tutuklanmasının ardından şartlı kefaletle serbest bırakılan kadının, normal bir mahkeme oturumunda yargılanması bekleniyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23