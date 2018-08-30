Burak Yılmaz kabul etti! Dev takas gerçekleşiyor

Transfer tahtasının kapanmasına sayılı saatler kala Beşiktaş'ta golcü konusunda Burak Yılmaz isminde karar kılındı.

Siyah-Beyazlı ekip Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz'ın transferi için oyuncuyla anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcu Siyah-Beyazlı ekibe gelmek için 4.3 milyon euroluk yıllık ücretinde indirim yapmayı da kabul etti.

TRABZONSPOR'A TAKAS TEKLİFİ! 5 İSİM...

Trabzonspor'la transfer için görüşmelerini sürdüren Siyah-Beyazlı yönetim, Burak Yılmaz için beş isimden bir ya da ikisini takasta kullanmak istiyor. Beşiktaş'ın Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek'i Bordo-Mavili ekibe önerebileceği ifade edildi.

Öte yandan Şenol Güneş'in kadroda görmek istediği Burak Yılmaz'ın transferinin gerçekleşmesi için Beşiktaş'ın Vagner Love'ı elden çıkarması da gerekiyor.

NEGREDO GİDEBİLİR

Beşiktaş'ta yıllık ücreti tartışma konusu olan Negredo da transferin son gününde takımdan ayrılabilir. İspanyol futbolcuya Fransa'dan ilgi var. Negredo ile ilgilenen kulüplerin Marsilya, Rennes ve Monaco olduğu öğrenildi.

(Milliyet)