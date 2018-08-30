THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Burak Yılmaz kabul etti! Dev takas gerçekleşiyor

Golcü arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, Burak Yılmaz isminde karar kılarken, Tecrübeli golcü de yıllık ücretinde indirim yapmayı kabul etti.

30 Ağustos 2018 Perşembe 14:45
Burak Yılmaz kabul etti! Dev takas gerçekleşiyor

Transfer tahtasının kapanmasına sayılı saatler kala Beşiktaş'ta golcü konusunda Burak Yılmaz isminde karar kılındı.

Siyah-Beyazlı ekip Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz'ın transferi için oyuncuyla anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcu Siyah-Beyazlı ekibe gelmek için 4.3 milyon euroluk yıllık ücretinde indirim yapmayı da kabul etti.

TRABZONSPOR'A TAKAS TEKLİFİ! 5 İSİM...

Trabzonspor'la transfer için görüşmelerini sürdüren Siyah-Beyazlı yönetim, Burak Yılmaz için beş isimden bir ya da ikisini takasta kullanmak istiyor. Beşiktaş'ın Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek'i Bordo-Mavili ekibe önerebileceği ifade edildi.

Öte yandan Şenol Güneş'in kadroda görmek istediği Burak Yılmaz'ın transferinin gerçekleşmesi için Beşiktaş'ın Vagner Love'ı elden çıkarması da gerekiyor.

NEGREDO GİDEBİLİR

Beşiktaş'ta yıllık ücreti tartışma konusu olan Negredo da transferin son gününde takımdan ayrılabilir. İspanyol futbolcuya Fransa'dan ilgi var. Negredo ile ilgilenen kulüplerin Marsilya, Rennes ve Monaco olduğu öğrenildi.

(Milliyet)

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 14:45
  1. Burak Yılmaz
  2. Beşiktaş
  3. Trabzonspor
  4. Dev takas
  5. yeni transfer
  6. Süper Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Orman yangınında ölü sayısı arttı
    1. Orman yangınında ölü sayısı arttı
    2. Macron'dan Türkiye açıklaması
    3. "Onun kocası çok nonoş!.." Tatlişko..
    4. 8 aylık bebeği kucağında defnedildi
    5. Ege'de 34 göçmen yakalandı
    6. Askeri helikopter düştü! 17 kişi öldü
    7. PFDK'dan Beşiktaş ve Galatasaray'a..
    8. Düşman kardeşlerden ekonomik işbirliği..
    9. 2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne..
    10. Antalya KYK ve özel öğrenci yurtları
    11. Fitch, yine Türkiye'yi hedef aldı
    12. Ndiaye Galatasray'a geldi, İngilizler..
    13. İdlib için alarm verildi! 4 milyon..
    14. Çorum KYK ve özel yurtları telefon ve..
    15. Servi ağacı öyle faydalı ki!
    16. Kamyon, park halindeki TIR'a çarptı: 2..
    17. Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek..
    18. Konya'da korkunç kaza! Kamyon, park..
    19. Küresel eşkıya Türkiye'ye..
    20. Milli kaleci 'Harun Tekin' resmen..
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım