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Burak Yılmaz için görüşmeler başladı!

Goller yollarında bu sezon etkisiz kalan Beşiktaş, Karadeniz ekibi Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'la görüşmelere başladı. Siyah beyazlı ekip, Yılmaz'a yıllık 2 milyon euroluk teklifte bulundu.

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:10
Burak Yılmaz için görüşmeler başladı!

Trabzonspor'da, Bursaspor maçında oyundan çıkarken hem teknik direktörü Ünal Karaman hem de taraftarlarla gerginlik yaşayan, ardından para cezası kesilerek özür dilemesi beklenen, ancak beklenen özür gelmeyince de kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz için Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in eski öğrencisini takımda görmek istediği belirtilirken, yönetimin de oyuncu ile temasa geçtiği ifade edildi. Deneyimli oyuncunun, kurulan temaslarda bonservis sorununu alacaklarına karşılık kendisinin halledeceğini söylediği belirtildi. Ancak, Burak buna karşılık 2 milyon 750 bin Euro garanti paranın yanı sıra 1 milyon 250 bin Euro da imza parası istedi.

Beşiktaş 2 milyon euroluk teklifte bulundu

Ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta yönetimin, Burak'ın istediği fiyatların yüksek olduğu ve indirime gitmesini istediği ifade edildi. Siyah-beyazlıların, yıllık ücret olarak 2 milyon Euro önerdiği, imza parası ise vermek istemediği belirtildi. Beşiktaş'ın, Burak'tan gelecek cevabı bekleyişe geçtiği ifade edildi.

Siyah-beyazlıların deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş'in ise golcü oyuncuyu takımında görmek istediği ancak ekonomik koşulların da transferde önemli rol oynadığı belirtildi. Bu arada Burak için Dubai'den bir takımın da teklifte bulunduğu sızan haber arasında yer alıyor.

Burak Yılmaz, daha önce 2006-2007 sezonunda Antalyaspor'dan Beşiktaş'a gelmişti. 2007-2008 sezonunun başında Manisaspor'a gönderilen deneyimli oyuncu, siyah-beyazlı formayla toplam 49 resmi maçta 7 gol atmıştı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 16:10
  1. Karaman
  2. Manisa
  3. Antalya
  4. Burak Yılmaz
  5. Trabzonspor
  6. Beşiktaş
  7. Bursaspor

YORUM YAZ

  • Yusuf canYusuf can28 dk önce
    Şu futbolun haline bak,şu adama 2 milyon avro veriyor onun bu ülkede takım bulamaması kazı çıkarken seyirciye yaptığı harekete bak,
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