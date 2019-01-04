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Burak Yılmaz Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı!

Dün gece Beşiktaş'ın Antalya kampına katılan Burak Yılmaz, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

04 Ocak 2019 Cuma 11:26
Burak Yılmaz Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı!

Siyah-beyazlıların, Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında basına açık gerçekleştirilen antrenmanda yeni transfer Burak Yılmaz da takımla sahada yer aldı. 

İdman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ı yanına çağırarak, futbolcularıyla konuşma yaptı. Burak'ın transferiyle ilgili konuşma sonunda futbolcular, yeni takım arkadaşlarını alkışladı.

Şenol Güneş'in konuşmasının ardından siyah-beyazlı takımın Antalya'daki ilk antrenmanı başladı. 

Öte yandan idman öncesinde siyah-beyazlı futbolcular takım halinde poz verdi. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 11:26
  1. Antalya
  2. Beşiktaş
  3. burak yılmaz

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