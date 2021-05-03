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Aktüel Burak Derneği Kudüs'te ramazan yardımlarına devam ediyor
Aktüel

Burak Derneği Kudüs'te ramazan yardımlarına devam ediyor

Burak Derneği, ramazan çalışmaları kapsamında Kudüslü Müslümanlar için başlattığı yardım seferberliğini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 19:20:00 -
Burak Derneği Kudüs'te ramazan yardımlarına devam ediyor

Çalışma alanı Kudüs ve Mescid-i Aksa olan dernekten yapılan açıklamada, yardım seferberliği kapsamında, binlerce Kudüslüye iftar ve sahur yemeklerinin paketler halinde dağıtıldığı, gıda kumanyalarının ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, devam eden bu faaliyetlerin yanında ramazanın son on günü bayramlık kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine mağazalardan teslim edileceği ve çocuklara da bayram harçlıkları dağıtılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burak Derneği Başkanı Adem Yenihayat, her türlü sıkıntıya rağmen Müslüman halkın Kudüs'ü Yahudi işgaline terk etmeyerek İslam aleminin onurunu savunduğunu dile getirdi.

Kudüs'te yaşamanın bile önemli bir mücadele olduğunu aktaran Yenihayat, şunları kaydetti:

"Çünkü Kudüs'ün Yahudileşmesinin engellenmesi için Kudüs halkının bölgeyi terk etmemesi gerekmektedir. Ancak Kudüs'te yaşamak hiç de kolay değildir. Bir taraftan küresel salgın diğer taraftan işgal ve zulüm halkın dayanma gücünü zorlaştırmaktadır. Bu yüzden Kudüs'te mücadelelerini sürdüren kardeşlerimize mutlaka yardım etmeliyiz ve onları yalnız bırakmamalıyız. Ramazan ayında başlattığımız kampanya ile ekonomik sıkıntı çeken Kudüslü kardeşlerimizin daha rahat bir ramazan geçirmelerini hedefliyoruz. Şunu biliyoruz ki ülkemiz insanı her zaman Kudüslü kardeşlerine sahip çıkmış ve onları asla yalnız bırakmamıştır."

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