Burak Deniz, Emir Can İğrek ve Büşra Pekin hakkında karar verildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışma yürüttü. Soruşturma çerçevesinde, şüpheliler hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ile temin etmek' suçlarından işlem başlatıldı.

11 ÜNLÜ İSİM GÖZALTINA ALINDI

Aralarında Burak Deniz, Mert Demir, Emre Öztürk (Fel), Ender Eroğlu (Norm Ender) ve Enes Güler'in de yer aldığı 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin firari olduğu, 1 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler saç, kan ve idrar örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na getirildiler.

ADLİ KONTROLLE SERBESTLER

Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanan Burak Deniz'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli Kartal Adliyesi'ne sevk edildi. Aralarında Mert Demir'in de bulunduğu 6 şüpheli ise Adli Tıp'taki işlemlerin ardından 'Yurt dışı yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Burak Deniz, Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Ogün Alibaş ve Enes Güler ise çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest kaldı.