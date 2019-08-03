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"Burada olmak anlatılmaz bir duygu"

- Fenerbahçe'nin yeni transferi Deniz Türüç:- "Çocukluk hayalimizdi, onun için inanılmaz gururluyum"- "Fenerbahçe, geçen sezon istediği performansı ortaya koyamadığında stat tıklım tıklım doluydu ve taraftarlar takımı desteklediler. Bu durum inanılmaz gurur verici"- "Ersun hoca ile aramızda iyi bir ilişki var. Taktiksel açıdan çok güçlü hoca olduğunu biliyorum. Onunla çalışacak olmak benim için çok güzel bir duygu"

03 Ağustos 2019 Cumartesi 22:45
"Burada olmak anlatılmaz bir duygu"


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin İstikbal Mobilya Kayserispor'dan transfer ettiği milli futbolcu Deniz Türüç, "Burada olmak anlatılmaz bir duygu. Çocukluk hayalimizdi, onun için inanılmaz gururluyum." dedi.

Sarı-lacivertli takımla 3 sezonluk sözleşme imzalayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda hep birlikte güzel işlere imza atacaklarına inandığını belirten Deniz, "Fenerbahçe gibi güzel bir kulüpte oynamak herkese nasip olmaz. Burada olmak anlatılmaz bir duygu. Çocukluk hayalimizdi, onun için inanılmaz gururluyum. Kulüple ve burada olduğum için kendimle gurur duyuyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe taraftarının Ülker Stadı'nda takıma verdiği desteğe de dikkati çeken Deniz Türüç, şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarlarla birlikte 11-11'e değil, 12'ye 11 oynuyorsunuz. Güçlü taraftar grubunun arkanda olması maç kazandırır. Taraftar, takım ve kulüp için inanılmaz önem taşıyor. Fenerbahçe'ye 2 kez aşık oldum. İlk kez zaten herkes Fenerbahçeli olduğu için Fenerbahçe'yi sevmek zorundadır. İkincisi de, Fenerbahçe geçen sezon istediği performansı ortaya koyamadığı sürece stat tıklım tıklım doluydu ve taraftarlar takımı desteklediler. Bu durum inanılmaz gurur verici. İkinci defa aşık olmamın sebeplerinden biri, o zor günlerde taraftarların takımı yalnız bırakmaması. Gerçekten gurur verici. Orada kanım iyice Fenerbahçe'ye bir kez daha ısındı."

Sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörü Ersun Yanal hakkında da görüşlerini aktaran milli oyuncu, "Ersun hoca ile aramızda iyi bir ilişki var. Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde beni istediğini biliyordum. Taktiksel açıdan çok güçlü hoca olduğunu biliyorum. Onunla çalışacak olmak benim için çok güzel bir duygu. 5 yıldır Türkiye'de oynuyorum ve takımda da bazı oyuncuları tanıyorum. Ersun hocayla, Ali başkanla, yönetimle ve taraftarlarla beraber çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.


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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 22:45
  1. Deniz Türüç
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. SÜPER LİG
  5. transfer

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