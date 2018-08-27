Burada fikirler gerçeğe dönüşüyor

Yıldız Teknopark, bünyesinde oluşturduğu Yıldız Prototip Atölyesi ile girişimcilere ilk üretim desteği sunuyor. Bu sayede girişimciler, fikirlerini projeye ve ürüne dönüştürme imkânı buluyor. İcat fabrikası olarak görülen atölyede bugüne kadar üretilenler arasında F16 simülatörü, bel fıtığı tedavisinde kullanılan traksiyon cihazı, 3D yazıcı, bio-ambalaj, mobil tahlil cihazı ve Cat6 kablo sarma makinesi gibi birçok farklı ürün bulunuyor.

74 PROJE, 18 PROTOTİP

Bugüne kadar 74 projenin gerçekleştiği ve iki firmanın ticarileştiği atölyede, halen üzerinde çalışılan proje sayısı ise 26. Bütünüyle tamamlanan prototiplerin sayısı 18, bunlardan satışa çıkanların sayısı ise 8. Yıldız Prototip Atölyesi’nde üretilenler arasında F16 uçuş simülatöründen bel fıtığı tedavisinde kullanılan traksiyon cihazına, hidrolik preslerde silindirin etrafını toz ve dış etkenlerden korumak için kullanılan körüğe ve Cat6 kablo sarma makinesine kadar birçok farklı ürün bulunuyor.