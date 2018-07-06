Bunyon hastalığına dikkat!

Tıpta bunyon (Halluks valgus) olarak bilinen bu rahatsızlık, cerrahi ve medikal yöntemlerle tedavi edilebilen bir hastalıktır. Tedavinin ana prensibi başparmaktaki deformite nedeniyle bozulmuş olan basma kusurunun düzeltilmesidir.

Uzmanlar sıkı ve yüksek topuklu ayakkabılar giymenin bu sorunu teşvik ettiğini söylese de bunyon oluşumunun diğer olası nedenleri genetik, ayak yaralanmaları ve doğumda oluşan bazı ayak deformiteleri de olabilir.

Bunyonun (Başparmak çıkıntısı) en belirgin özelliği, ayak baş parmağındaki esnekliği kaybettirmesi ve yürürken aşırı ağrıya yol açmasıdır.

Bunyonlar tedavi edilmediklerinde sıklıkla ağrılı hale gelebilirler. Fakat tün bunyonlar ilerleyeci değildir. Bundan dolayı pek çok bunyon problemleri ameliyatsız da tedavi edilebilir. Genelde ağrısız bunyonlarda cerrahi düzeltmeye ihtiyaç duyulmaz. Böyle ağrısız hastaların sorunları bunyon ağrısına uygun ayakkabı giyimi ile ortadan kaldırılabilir. Erken dönem Halluks Valguslarda uygun ayakkabı kullanımı, parmak arası makaralar, parmak arası silikonlar, kişiye özel tabanlıklarla tedavi sağlanabilir.

NASIL AYAKKABILAR TERCİH EDİLMELİDİR?

Ayakkabılarınızı ayağınıza uygun şekilde almalısınız. Denemeden ayakkabı almamanız gerekir.

Ayakkabılarınızın kalıbı yumuşak ve ayağınızın şekline uygun olmalıdır.

İnsanlarda her iki ayağın büyüklüğü de birbirinden farklıdır. Ayağınızı ölçerek büyük olan tarafa uygun ayakkabı almanız gerekir.

Ayakkabı denemeniz için en uygun zaman akşam saatlerinde ayağınızın şiştiği zamanlardadır.

Deneme süreci boyunca ayakta durmanız ve en uzun ayak parmağınız için yeterli mesafenin mevcut olduğunu kontrol etmeniz de fayda var.

Ayakkabıların ayağınıza oturduğundan ve ayağınıza uygun olduğundan emin olmak için ayakkabılarınızla yürümeniz tavsiye edilir.

MEDİKAL TEDAVİNİN BAŞARILI GEÇMEDİĞİNİ NASIL ANLARSINIZ?

Uygun ayakkabılara rağmen yürüyüş ve günlük aktivitelerinizi kısıtlayan ciddi ayak ağrıları çekerseniz

Dinlenme ve ilaçlarla düzelmeyen kronik baş parmak inflamasyonu ve şişmesi yaşarsanız

Baş parmak deformasyonu yanında küçük parmak deformiteleri de görürseniz

Baş parmak hareketlerinde sertlik- yetersizlik bulunuyorsa

Başparmak deformitesi ilerliyorsa hekim gözetiminde cerrahi tedaviye başvurabilirsiniz.