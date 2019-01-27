Bunun adı yağmacılık! Sömürgeci İngiltere Venezuela’nın altınlarına el koydu

Venezuela’da, seçilmiş Nicolas Maduro hükümetine karşı kendisini geçici başkan ilan ederek, halkı ve orduyu sokaklara çağıran Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’ya desteğini açıklayan İngiltere, bir yandan da meşru hükümetin atacağı ekonomik adımlara engel olmaya çalışıyor. İngiltere Merkez Bankası, Venezuela Merkez Bankası’nın 1,2 milyar dolar değerindeki altın transferi talebini reddetti. Bloomberg’de yer alan habere göre, Venezuela Merkez Bankası’nın, İngiltere Merkez Bankası’ndaki 8 milyar dolarlık altın rezervinden, 1,2 milyar dolarlık kısmını transfer talebi reddedildi.

Pompeo ve Bolton baskısı

İsiminin gizli kalması koşuluyla Bloomberg’e konuşan bir kaynak, kararın, ABD Ulusal Güvenlik Sekreteri John Bolton ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun İngiltere’de yürüttüğü lobi faaliyetleri sonrası alındığını belirtti. Kaynak, Bolton ve Pompeo’nun, Maduro hükümetinin denizaşırı ülkelerdeki malvarlığına ulaşmasını engellemek amacında olduğunu ifade etti.

Daha önce de reddetmişti

İngiltere Merkez Bankası’nın bu kararı, şaşkınlık yaratmadı. Banka, aylardır rezervlerine ulaşmaya çalışan Venezuela Merkez Bankası’nı daha önce de defalarca reddetti. Kasım ayında İngiltere Merkez Bankası’ndan altınlarını isteyen Venezuela, “kara para aklama önlemleri” bahane gösterilerek red cevabı aldı. İngiliz bankası, altınların sevkiyatı için “sigorta sağlamanın çok zor ve pahalı” olacağını da öne sürdü. Aralık ayında ise Venezuela Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega, transfer anlaşması yapmak için İngiltere’ye gitmiş ancak sonuç alamamıştı.

‘Guaıdo’yu tercih edin kazanın’

Venezuela hükümetine karşı bu skandal kararlar alınırken, diğer yandan Guaido’ya yönelik maddi ve manevi destek açıklamaları göze çarpıyor. Sosyal medya hesabından İspanyolca alt yazılı bir video paylaşan ABD Dışişleri Bakanı, 20 milyon dolarlık insani yardım vaadini yineledi. “Ülkenizi geri alıyorsunuz. Ve biz Venezuela’ya demokrasi geri getirmek için uluslararası toplum ve sizin yurttaşlarınız ile sıkı bir çalışma yürütüyoruz” ifadelerini kullanan Pompeo, ABD’nin Venezuela halkının ve kendisini devlet başkanı olarak ilan eden Juan Guaido’nun yanında olduğunu vurguladı. “İşte bu sebeple ABD 20 milyondan daha fazla insani yardım yapmaya hazır. Bu ise sadece bir başlangıç” şeklinde konuşan Pompeo, adeta “Siz de Guaido’nun yanında olun kazanın” imasında bulundu. ABD Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Venezuela’ya ait kamu şirketlerinin ve bu ülkenin sahip olduğu uluslararası rezervlerin işlemlerinde, Juan Guaido’nun başkanlığının tanınmasına uygun ekonomik ve diplomatik önlemler alınacağı açıklanmıştı.

Guaido’nun gizli diplomasisi

Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido’nun, Latin Amerika ülkeleri ve bazı hükümet yetkilileriyle gizli görüşmeler yürüttüğü ortaya çıktı. Associated Press haber ajansının gizli görüşmelere katılan yetkililere dayandırdığı habere göre, Guaido’yu tanıyan Latin Amerika ülkelerinin sayısı yürütülen gizli diplomasi sonucu arttı. Guaido’nun gizlice Kolombiya sınırından geçerek Venezuela’dan ayrıldığı ifade edilen haberde, Guaido’nun şifreli mesajlarla iletişim kurduğu kaydedildi.

Seçim talebi

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez ise, basın toplantısında Guaido’nun, Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello ile görüştüğü görüntüleri gösterdi. Rodriguez, Guaido’nun Cabello ile yaptığı görüşmede, başkanlık iddiasında bulunmayacağını belirterek yalnızca Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yeniden seçim yapılması için görüşme talep ettiğini aktardı.

Diyaloga kapalı

Öte yandan Guaido, Venezuela lideri Maduro’nun önceki gün basın toplantısında yaptığı “ulusal diyalog” çağrısını reddetti. Başkent Caracas’ta destekçilerine seslenen Guaido, önümüzdeki hafta kitlesel sokak gösterilerine devam edileceğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), dün Venezuela gündemiyle toplandı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, BMGK’ya, Venezuela’da Juan Guaido’yu geçici devlet başkanı tanıma ve demokratik geçişe destek verme çağrısı yaptı . ABD’yi Venezuela’da askeri darbe girişiminde bulunmakla suçlayan Rusya, ABD tasarısını veto etti.

Avrupa’dan tehdit

Fransa, İspanya, Almanya ve İngiltere, Venezuela’da seçim kararını duyurması için Maduro’ya 8 gün süre verdiğini duyurdu. Twitter’dan açıklama yapan Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, “Venezuelalı halk geleceğine özgürce karar verebilmeli. 8 gün içinde seçim yapılacağı duyurulmazsa, Guaido’yu politik bir süreç başlatmak için Venezuela’nın ‘sorumlu başbakanı’ olarak tanımaya hazırız. Avrupa ortaklarımızla bunun üzerinde çalışıyoruz” dedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise, “Eğer 8 gün içerisinde seçim kararı alınmazsa İspanya, Guaido’yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanıyacak” açıklamasında bulundu. Alman hükümet sözcü yardımcısı Martina Fietz de Macron’un mesajını Almanca olarak paylaştı. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ise, benzer bir mesaj paylaşarak aynı kararı almak için hazır olduklarını ilan etti.

Pentagon hazır bekliyor

ABD yönetimi ile Venezuela arasında “meşru hükümet” gerilimi devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), Beyaz Saray’dan bölgeye herhangi bir askeri sevkiyat talimatı almadığı bildirildi. Konuyla ilgili açıkla- ma yapan Pentagon yetkilisi, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun, ABD’li diplomat- lara verdiği 72 saatlik sürenin dolmasıyla ABD ordusunun ortaya çıkabilecek herhangi bir duruma müdahaleye hazır olup olmadığı sorusuna, “Ora- da Güney Saha Komutanlığı var. Biz orada her zaman ortaklarımıza ve müttefikleri- mize destek verecek şekilde konumlanmış durumdayız. Dolayısıyla bir şeyler olursa personelimize destek verme- ye hazırız” yanıtını verdi.

Maduro ABD halkına seslendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu defa ABD halkına seslendi. Maduro, ‘Venezuela Adli Yıl Açılışı Programı’nda yaptığı konuşmadan bir bölümü sosyal medya hesabından paylaştı. “Biz ABD’den nefret etmiyoruz. Biz Amerika halkına derin bir saygı duyuyoruz” mesajı ile paylaşılan videoda Maduro şunları söyledi: “ABD’yi çok iyi biliyorum ve ben savaşlara karşı olan, dünya ile barışık olmayı isteyen, Latin Amerika’da tüm 20. yüzyılın tanıklık ettiği darbelere karşı olan ABD’ye değer vermeyi öğrendim ve biliyorum. ABD’ye derinden güveniyorum ve Amerika halkına, verdiğimiz özgürlük, demokrasi ve Venezuela’nın bağımsızlık mücadelesinde bizi desteklemeleri ve bu darbeyi reddetmeleri için bir çağrıda bulunuyorum.” (Yeni Şafak)