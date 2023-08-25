Bunun adı cami düşmanlığı değil de nedir? Anıtkabir yakınında ibadethaneye bin imzalı itiraz!

Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile Ankara Tabip Odası2na bağlı üyeler, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nden oy birliği ile geçen Beşevler’de cami inşaatı projesi kararına bini aşkın dilekçe ile itiraz etti.

Dertleri ortak bin imza: Cami istemiyoruz!

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Atatürk Orman Çiftliği arazilerinden eğitim kurumu yapılsın diye Mustafa Kemal Atatürk tarafından tahsis edilen, iki kez yargı tarafından iptal edilmiş, Anıtkabir sınırına 300 metre mesafede eğitim alanının ibadet alanına dönüştürülmesine itiraz ediyoruz" dedi.

Ankara Tabip Odası Başkanı Muharrem Baytemur da, “Ankara’nın ibadet alanına değil, eğitim alanına ihtiyacı var, mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini olduğu öğrenilen Dr. Eriş Bilaloğlu da itirazların görüşüleceği meclis toplantısına katılım çağrısı yaptı:

Mahallede ibadet alanı yeterince var, bir yenisine ihtiyacımız yok. Halk sağlığı açısından da betondan uzak durmalıyız, daha fazla yeşil alan istemeliyiz.

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Toplanan dilekçeler temsilciler tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne verildi.