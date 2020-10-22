Bunun adı alçaklık! Erdoğan'a 'Vatan haini' dediler

'İsveç muhabiri' diye terör örgütü üyesini ekranlara çıkaran TELE 1 yine provokatörlüğe soyundu. CHP'li belediyeler tarafından beslenen TELE 1, sokak röportajı yaptığı sırada denk geldiği bir meczubun hezeyanlarını 'yorum' ve 'siyasi görüş' kılıfına büründürerek sundu.

Erdoğan'ı 'vatan haini' olarak gösterme girişimi

Merdan Yanardağ'ın sahibi olduğu kanal, video aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'vatan haini' olarak gösterme alçaklığına girişti. Meczubun konuşmasını 'Her şeyi göze aldı' gibi cümlelerle kahramanlaştırmaya çalışan TELE 1, bir kişi üzerinden tüm vatandaşların hızlı bir şekilde erken seçim istediğini öne sürdü.

Tepki gelince sildiler

Merdan Yanardağ'ın kanalının bu iğrenç provokasyonuna sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, bu paylaşımın kısa bir süre sonra kaldırıldığı görüldü.