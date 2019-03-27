0553 313 94 23

Bunu yapan yandı! Ağır cezalar geliyor

Türk Lirası’na karşı açık pozisyonda olan bankaların, pozisyonlarını kapatmadığı ve ağır cezalarla karşı karşıya kalabilecekleri açıklandı.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:03
Bunu yapan yandı! Ağır cezalar geliyor

Cuma günü kurlarda gerçekleşen spekülatif atak sonrası Türk Lirası’na karşı açık pozisyonda olan bankaların, pozisyonlarını kapatmadığı ve cezalarla karşı karşıya kalabilecekleri ifade edildi.

Dün öğle saatlerinde, Cuma gününden beri yaşanan süreci anlatan bankacı, dün akşam itibari ile Türk Lirası’nda açığa satış yapan bankaların ikinci günde de açıklarını kapatmadıklarını ve temerrüde düştüklerini ifade etti.

Mevcut duruma karşı Merkez Bankası ve BDDK’nın çok net tavır ortaya koyduğu bilgisini edindiğini dile getiren bankacı isim, “Karşılaştıkları durum çok net. Türk Lirası’na karşı aldıkları bu pozisyonu 3. günde de sürdürebileceklerini düşünmüyorum. Zira Merkez Bankası ve BDDK’nın eli çok güçlü. Geçici hatta kalıcı olarak ödeme sistemlerinden çıkarılma ile karşı karşıya kalabilirler. Citibank, JP Morgan ve Deutsche Bank gibi uluslarası bankaların adı geçiyor.” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası ve BDDK’nın kararlı duruşunun altını çizen kaynak, “Görünen o ki, Türkiye Cumhuriyeti kurumları Ağustos’tan büyük dersler çıkarmış, yabancı bankalar ise bunu görememiş” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:03
  1. Merkez Bankası
  2. BDDK
  3. Türk Lirası
  4. Dolar
  5. spekülasyon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İmamoğlu, “Oyunu bazısı eliyle verir, bazısı gönlüyle verir”
    1. İmamoğlu, “Oyunu bazısı eliyle verir,..
    2. "Golan Tepeleri Arap toprağıdır"
    3. "3 ayda 40 engelsiz gündüzlü yaşam..
    4. Giresun'da 352 bin 80 seçmen bin 400..
    5. PKK’lıların kaçırdığı polisten 4..
    6. Huzurevinin bakımı hükümlülere emanet
    7. Deniz uçağı ile tüm Marmara kontrol..
    8. Burhaniye’de istihdam seferberliğine..
    9. FETÖ elebaşının korumasının eşi..
    10. İran'daki sel felaketi hayvanları da..
    11. Arturo Mina’nın forma özlemi bitiyor
    12. Meral Akşener güldürdü! "İstanbul,..
    13. "Riga Primeclass Lounge" Avrupa'nın en..
    14. Ordu, dijital oyun yazılım merkezi..
    15. Singapur’da yangın paniği: 500 kişi..
    16. Vali Türker Öksüz, Akyaka’da
    17. "Brexit'i uzun süre ertelemeye açık..
    18. Saadet Partisi’nin seçim bürosuna..
    19. Sisi kendisini de generalini de maskot..
    20. Kadınlar kazandıkları paralarla..
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İşte Namık Tan'ın S-400 tehdidinin perde arkası!
    İşte Namık Tan'ın S-400 tehdidinin perde arkası!