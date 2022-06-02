Bunu da gördük! İBB kartıyla korsan taksi
Bindiği sarı taksilerde siyasi propagandaya maruz kaldığını söyleyen gazeteci Betül Soysal Bozdoğan, arkadaşının bindiği taksilerden birinin ise korsan olduğunu ve gelen aracın İBB kartı taşıdığını söyledi.
YENİ AKİT ANKARA
Gazeteci Betül Soysal Bozdoğan, ‘İstanbul’da taksilerde neler oluyor?’ dedirten bir paylaşımda bulundu.
"Takside siyâsi markaj"
Bozdoğan İstanbul'da taksiye bindiğini ve burada vatandaşı markaja alacak şekilde siyasi propaganda yapıldığını belirtirken, arkadaşının bindiği taksilerden birinin ise korsan olduğunu ve gelen aracın İBB kartı taşıdığını yazdı.
Başına gelenleri sosyal medya hesabından paylaşan Bozdoğan şunları yazdı:
"Bindiğim 2 takside de yoğun siyasi propaganda vardı. Çoğu şoför, vatandaşı bire bir markaja alıyor.
Arkadaşınki daha ilginç.
Korsan taksi çağırıyor, gelen araç İBB kartlı görev aracı
Şoförüyse ırkçı & din düşmanı. İmamların yarıdan fazlasının kesilmesi gerektiğini anlatıyor!
La havle"