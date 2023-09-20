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Gündem Bunu da gördük! Ev sahibine kızan kiracı evi yakıp kaçtı...
Gündem

Bunu da gördük! Ev sahibine kızan kiracı evi yakıp kaçtı...

Yeniakit Publisher
2023-09-20 15:24:00 - 2023-09-20 15:35:25
Bunu da gördük! Ev sahibine kızan kiracı evi yakıp kaçtı...

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kiracı, tartışma yaşadığı ev sahibinin evini yakarak kayıplara karıştı.

Fırsatçı ev sahipleri ve fahiş fiyatlar sebebiyle ev sahibi-kiracı çatışması devam ediyor.

Öte yandan bazı kiracılar da ev sahiplerinin başına bela oluyor.

Elektriği ödemeyip bir de üste çıkan kiracı evi yaktı!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil evde kiracı olarak oturan H.Y. ile ev sahibi S.A. arasında tartışma çıktı. Evin elektriğinin kesilmesi üzerine ev sahibiyle tartışan H.Y., evi ateşe vererek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülürken, evde geniş çapta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri de evi yaktıktan sonra kaçan kiracı H.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mahalle muhtarı Fatih Tellioğlu olayı anlatarak, "Ev sahibi ile kiracılar arasında sıkıntılar vardı. Kiracı da sorumsuzun biriydi. 1-2 senedir elektrik borcunu ödememişti ve alkol bağımlısıydı. Dün ev sahibi ile tartışmalar oldu. Biz arayı dün yatıştırdık ama ikna olamamış galiba. Elektriği ev sahibinin kestirdiğine dair sözler söyledi. Oysa ki elektriği elektrikçiler gelip kesmiş. Giderken de evi yakıp gitmiş" ifadelerini kullandı.

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