Bunların üstüne besin yok!



Doyurucu, tokluk sağlayıcı ve bitkisel proteinden zengindir bu fasulyegiller.. Yağ oranlarının düşük, kolesterol içeriği sıfır, posa oranı yüksek, vitaminleri zengin..

Varsın "gaz" yapsın.. "Yoksulun eti" denmesi doğru çünki et kadar değerli besin bunlar. Ayrıca fasulyegillerdeki bitkisel proteinlerin aminoasit yapısı da güçlüdür

Eğer fasulyegiller, hayvansal proteinlerle yan yana gelirse sağlığa sağlık katar hale geliyorlar. Yani hemen aklınıza etli tereyağlı kurufasulye geldiyse, çok haklısınız!

Kuşbaşılı, kıymalı veya etli kurufasulye, mercimek ya da nohut..

"Bulgurlu kuru fasulye" ya da "mercimekli bulgur" müthiş bir besin. Yazı kışı yok bunların. Hele "meceddere" de denilen acılı, etli mercimekli bulgur.. Mercimekli bulgur için, uzmanların son tesbiti şu: İlkokuldan başlayarak, KPSS sınavlarına kadar her çağ ve yaşta, berrak zihin açıklığı, zeka gelişimi istiyorsanız, haftada en az üç gün bol bol kaşıklayın! Acılısını yemeye de kendinizi alıştırın.