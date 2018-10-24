Bunların tamamı kansere karşı

KIRMIZI VE MOR ETKİSİ

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, kırmızı ve mavi renkli sebze ve meyveler, yeşil ve beyaz olanlara oranla kansere karşı çok daha etkili oluyor. Patlıcan, kırmızı lahana ve yaban mersini gibi sebzelerle böğürtlen gibi meyvelere bu rengi veren pigmentler, kanser hücrelerinin yayılmasını engelliyor. Deneylerde, en yüksek seviyede pigment bulunduran gıdalar, özellikle kolon kanseri konusunda önemli bir koruma sağladı.

ORAN YÜZDE 70

Uzmanlar, bu tür gıdaların kanserli hücrelerinin yayılmasını engellemesinin yanısıra tümörleri %70’e varan oranlarda küçültmeyi başardığını da gözlemledi.

Turp ve siyah havuç gibi sebzeler ise kanser hücrelerinin çoğalmasını %50-80 oranında azaltmayı başarabildi.

Koyu renkli meyve ve sebzeler yaşlanmayı da geciktiriyor.



Beyaz renkliler ise bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor.



Yeşil meyveler ise görme kaybına karşı koruyucu özelliğe sahip.

GÜNDE 5 PORSİYON

Uzmanlar günde 5 veya daha fazla porsiyon meyve ve sebze tüketilmesini tavsiye ediyor.

Turuncu ve sarı meyveler kalp krizi ve körlük riskini azalttığı biliniyor.

Limon, portakal, greyfurt ve ananas gibi meyveler ise kanseri önleyici özelliği bulunan flavonon yönünden çok zengin.



Koyu yeşil meyve ve sebzeler kanser ve kalp hastalıkları riskini azaltan yeşil meyve ve sebzeler, içeriğindeki folik asit sayesinde doğumda meydana gelebilecek kusurları engelliyor. Kırmızı kan hücrelerinin, kemiklerin ve dişlerin güçlü olmasını sağlıyor, görme kaybına karşı savaşan lutein ve zeaksantin pigmentlerini içeriyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

ASLINDA HEPSİ DEĞERLİ

Açık renkli meyveler Bu gruptaki birçok meyve DNA’yı koruyan, kolesterolü düşüren ve sağlıklı bir bağışıklık sistemi oluşturan sülfürlü bileşikler de içeriyor.

Elma, armut ve ayvada ise kalp hastalıklarına ve kansere karşı savaşan quersetin pigmenti bulunuyor.

Kavun bağırsak ve cilt kanserine karşı..

KİRAZ, ELMA, TURP

Kiraz, elma, turp gibi meyve ve sebzelerde bulunan antosiyanin, damar sertleşmesini önlemede yardımcı oluyor. Kan basıncını düzenliyor ve iltihaplanmaları durduruyor.

Çilek, böğürtlen ve nar gibi meyvelerde bulunan ellagic asit ise tütün dumanında, işlenmiş ette, işlenmiş gıdalarda bulunan kanserojen maddeleri etkisizleştirerek kanseri engelliyor.

HAFIZANIN DOSTLARI

Çılgın mavi, mor ve siyah koyu renkli meyve ve sebzeler kanser riskini azaltmanın yanı sıra kalp ve idrar yolları sağlığını geliştirerek, yaşlanmayı da geciktiriyor, yaşlanmaya bağlı hafıza kaybına karşı güçlü bir kalkan oluşturuyor.

ŞU KIZILCIK YOK MU

Türkiye’de henüz tüketimi alışkanlığı bulunmayan yaban mersini ve kızılcıkta bulunan antioksidanlar mesane enfeksiyonlarından, ülser ve diş eti hastalıklarından korunmayı sağlıyor.

Böbreklerin çalışmasını sağlayıp, kalp atışlarını düzenleyen siyah üzümler ise kabukları ve çekirdekleriyle yenirse hücreleri yeniliyor.