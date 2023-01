Bunların işine kim son verecek? Kabak sadece bir muhabirin başına patladı

HaberTürk muhabiri Fatmanur Boylu, Şişli'de bir kasapta annesi alışveriş yaparken A.G isimli minik çocuğa mikrofon uzattı.

Minik çocuk annesinin karne hediyesi olarak kendisine et yemeği yapacağını söyledi.

CHP yandaşı medya ile muhalefet temsilcileri ise olayı çarpıtarak AK Parti hükümetini hedef aldı. Gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen HaberTürk yönetimi, "Karne hediyesi et" haberiyle ilgili yapılan inceleme sonucu muhabir Fatmanur Boylu'nun işine son verdi.

Habertürk TV'den yapılan açıklamada, "Et fiyatları ile ilgili tartışma konusu olan haberin oluşumunda gazetecilik etik ve ilkeleri açısından ihlal olup olmadığına yönelik inceleme tamamlandı" denildi.

Açıklamada, "Muhabirimizin haberde konuşan çocukla gazetecilik ilke ve kurallarına tümüyle aykırı olarak, çocuğa nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici ve yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığı ve çocuğun bu yönlendirme doğrultusunda konuştuğu maalesef tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

"Muhabirimiz ile iş ilişkimiz bugün itibarıyla sonlandırılmıştır" denilen açıklamada, haberdeki çocuktan, haberden etkilenen tüm kişilerden ve izleyicilerden özür dilendi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Neticede incelenen ham kayıtların açıkça gösterdiği üzere; muhabirimizin haberde konuşan çocukla gazetecilik ilke ve kurallarına tümüyle aykırı olarak, çocuğa nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici ve yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığı ve çocuğun bu yönlendirme doğrultusunda konuştuğu maalesef tespit edilmiştir.

Muhabir savunmasında haberin konusunun çocuk olmadığı, çocuğu ailesiyle rastlantı sonucu mağazada gördüğünü ve habere sıcaklık ve neşe katmak için çocukla şaka mahiyetinde konuştuğunu, ancak bu kısa konuşmanın sosyal medya ve diğer medya mecralarında bağlamından koparılarak çarpıtıldığını ve haberdeki bağlamın tamamen dışında bir çerçeveye sokularak kendisinin ve Habertürk’ün aleyhine bir şekle dönüştürüldüğünü ve olayın iradesi dışında getirildiği noktadan büyük üzüntü duyduğunu belirtmiş ise de bu açıklama ve savunma gazetecilik ilke ve kurallarına aykırılık oluşturacak şekilde çocuğa nasıl konuşması gerektiğini dikte eden ön konuşmayı izah ve ikna edici nitelikte bulunmamıştır.

Habertürk’ün yayın ilkelerinin vazgeçilmez kırmızı çizgisi, verdiği haberin doğruluk ve dürüstlük açısından sarsılmaz bir güven ve inanç içerisinde olmasıdır. Bu güveni sarsacak ihmal veya kasta herhangi bir tolerans gösterilmesi de mümkün değildir. Esasen bu husus dürüst yayıncılığın da evrensel ilkesidir.

Bu haberde muhabirimizin, çocuğun konuşması/konuşturulması ile ilgili kısımda aldığı tutum, bu ilkelerin açıkça ihlali niteliğinde görülmüş olduğundan kendisiyle iş ilişkimiz bugün itibarıyla sonlandırılmıştır.

Başta haberde konuşturulan çocuk olmak üzere haberden etkilenen tüm kişilerden ve değerli izleyicilerimizden muhabirimizin kabul edilemez bu görev ihlali nedeniyle açıkça özür diliyoruz.

Tespit edildiği anda hatalarını açıkça kabul etmek, doğruyu söylemek ve gerektiğinde haberin mağdurundan özür dilemek de dürüst gazeteciliğin olmazsa olmaz ilkelerinden birisidir.

Bu anlayışla, haberimizi düzeltiyor, o haberdeki çocuğun konuştuğu bölüme, haberciliğin ilkelerine aykırı olduğu için, referans verilmemesini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."

Sözcü ve Cumhuriyet hesap verecek mi?

HaberTürk yönetiminin olayla ilgili kamuoyundan özür dilemesine karşın yalan haberi yayan CHP medyası ise sessizliğe gömüldü.

CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi, çocukların oyun oynamaları gerekirken açlık ve yoksulluğu konuştuğu yalanını ortaya attı. Cumhuriyet kasapta yaşanan olayı "Aileler çaresiz, iktidar sessiz... Et karne hediyesi oldu" başlığıyla servis etti.

Sözcü ise HaberTürk muhabirinin minik çocuğa söylettiği sözleri "20 yılda ülkeyi getirdikleri durum bu... Annem karne hediyesi olarak bana et aldı" başlığıyla duyurdu.

Haberde "Bir muhabirin mikrofon uzattığı ilkokul öğrencisinin sözleri yürek sızlattı. İzleyenler 'Artık sözün bittiği yerdeyiz' dedi" ifadeleri kullanıldı.

Muhalefet de boş durmadı

Olay sonrası muhalefet temsilcileri de boş durmayarak minik çocuğa söyletilen sözleri siyaset malzemesi haline getirerek kendilerine rant devşirdi.

AK Parti hükümetine saldıran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu seçim karne hediyesi olarak 3 parça et alan çocuklarla 5 bin dolarlık tuhaf kıyafetler giyinenler arasında olacak" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise AK Parti hükümetinin vatandaşları et alamayacak duruma getirdiği yalanını ortaya atarak şunları söyledi:

"Karne gününde bir çocuğumuzun 'annem karne hediyesi olarak et aldı' sözünden daha acı bir söz var mı? Akıl dışı ekonomik politikalarıyla insanlarımızı et alamayacak duruma getirip 'şahlanıyoruz, uçuyoruz, Almanya bizi kıskanıyor' diyenlerde utanacak yüz var mı?"

Algı operasyonu yapan bir diğer isim ise CHP Sözcüsü Faik Öztrak oldu. Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Saraylarınızda sizin haliniz ortada da, Milletin evlerinde çocuklarımızın hali de ortada. Sayenizde anneler çocuklarına karne hediyesi üç kalem pirzolayı anca yediriyor."

Türk halkının açlıkla boğuştuğunu ileri süren Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, aday çıkarmaktan bile aciz olan 6'lı Masa'nın ülkeye refah ve bolluk getireceğini iddia ederek şunları yazdı:

"Eğer bugün bir evladımızın karne hediyesi yarım kilo et ise bizlere uyku haram! Sizler sarayınızda manda yoğurdu yiyip, ejder meyveli smoothie içerken bu asil millet açlıkla mücadele ediyor. Bu karanlık günler geçecek, refah ve bolluk gelecek."

AK Parti hükümetinin halkı açlığa ve yoksulluğa mahkum ettiği iftirasını ortaya atan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise şu paylaşımda bulundu:

"Vatandaşımızı açlığa ve yoksulluğa mahkum eden bu kahrolası düzeni değiştireceğiz! Bu ülkeyi çocukların ancak karne hediyesi olarak et yiyebildiği bir ülke olma ayıbından çıkarmakla ve her vatandaşına ortalama bir yaşam standardı sağlamakla mükellefiz."

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise çocukların yatağa aç girdiğini ileri sürerek "20 yılın sonunda öğrencilerin karne hediyesi et oldu. Çocuğumuzun sözleri altında ezildik! Söz veriyoruz iktidarımızda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, her çocuk mutlaka et yiyecek" paylaşımını yaptı.

Şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise "Evladına karne hediyesi olarak et alan annenin derdi anayasa değişikliği değil" dedi.

Bunların işine kim son verecek?

Olayın ardından "Bunların işine kim ne zaman son verecek?, "Cumhuriyet ve Sözcü'nün yalan haberini yapanlara ne olacak?", "Muhalefetin tekrarladığı yalanı kim cezalandıracak?", "Sandıkta bunun cezası verilecek mi?" soruları akıllarda yer edindi.