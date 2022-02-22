Bunların işi eğitim mi sövgü mü? Oxford'tan küfürbaza teklif
Küfürlerle sözde komedyencilik yapan ve Acun’un piyasaya sürdüğü Hasan Can Kaya, adı kaliteli eğitim ile anılan OXFORD üniversitesinden teklif aldı.
Küfürlerle sözde komedyencilik yapan, Acun’un piyasaya sürdüğü Hasan Can Kaya'nın, adı kaliteli eğitim ile anılan OXFORD üniversitesinden teklif alması tepkiyle karşılandı.
Hasan Can Kaya isimli küfürbaz, 22 Şubat'ta üniversitede gerçekleştirilecek olan "Evrensel Mizah" söyleşisinde yer alacak.
Küfürbazı izlemeye gelen akademisyen ve öğrencilerin ise siyah kravat takacağı bildirildi.