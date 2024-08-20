Bunları yerken 2 kere düşünün! Ölüm saçan yiyecekler açıklandı

DSÖ'nün raporuna göre, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşayan bireyler, kontamine olmuş gıdalar ve hijyenik olmayan koşullarda üretilen yiyecekler nedeniyle tehlikede olduğu ifade edildi.

Bu risklerin temel sebepleri arasında, yetersiz gıda denetimleri, kötü hijyen uygulamaları ve zararlı maddelerle kirlenmiş gıdalar yer aldı.

Bu tür yiyecekler, tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle bakteri, virüs ve parazitler gibi mikroorganizmalar, gıda kaynaklı hastalıkların başlıca nedenleri arasında bulundu.

Sağlığımızı korumak ve hastalıklara karşı daha dirençli hale gelmek için, beslenme alışkanlıklarımızı gözden geçirmek ve bilinçli bir şekilde hareket etmek büyük önem taşıdı.

Tükettiğimiz gıdaların güvenliğinden emin olmak için, hem satın alırken hem de hazırlarken hijyen kurallarına dikkat etmek gerekti.

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Ayrıca, özellikle yüksek risk taşıyan gıdalardan kaçınmak da sağlık açısından kritik bir önleme olarak öne çıktı.

Gıda güvenliği konusunda alınacak önlemler sadece bireylerin sağlığını korumakla kalmıyor, aynı zamanda toplum sağlığının genel seviyesini de yükseltti.

Bu bağlamda, hükümetler ve ilgili kuruluşlar, gıda güvenliği standartlarını sıkı bir şekilde denetlemeli ve bu konuda halkı bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapması önerildi.

Bireysel olarak ise sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için, tükettiğimiz her bir gıdanın kaynağını ve güvenliğini sorgulamak, sağlıklı bir gelecek için atılacak en önemli adımlardan biri olarak karşımıza çıktı.

Uzak durmanız gereken bazı besinler ve katkı maddeleri şunlardır:

Hidrojenize Yağlar ve Trans Yağlar

Büyük endüstriyel işletmelerde sıklıkla kullanılan hidrojenize yağlar, sıvı yağların katılaştırıldığı bir yağ çeşididir ve vücuda ciddi zararlar verebilir.

Son yıllarda bu tür yağların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri, özellikle endüstriyel trans yağlar, gündemde büyük yer tuttu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu yağların kullanımdan tamamen kaldırılmasını öneriyor, çünkü dünya genelinde yaklaşık 5 milyar insanın zararlı trans yağlara karşı korunmasız olduğunu ve bunun kalp hastalıkları ile ölüm riskini artırdığını belirtti.

2018 yılında DSÖ, endüstriyel trans yağların küresel olarak ortadan kaldırılması çağrısında bulundu.

Kızartmalar

Restoranlarda kullanılan kızartma yağlarının uzun süre değiştirilmemesi, bu yağların daha zararlı hale gelmesine neden oluyor.

Sağlıklı kızartmalar, az miktarda zeytinyağı ile kısa sürede yapılan ve una bulanmamış olanlardır. Diğer kızartma yöntemleri ise besinlerin hem yararlı içeriğini yok etmekte hem de zararlı hale gelmelerine neden olabilmekte.

Beyaz Şeker

Şeker pancarından elde edilen beyaz şeker, sadece fruktoz ve glukoz içerir; protein, yağ, vitamin veya mineral içermez. Beslenme uzmanları, rafine beyaz şekerin vücut için gereksiz olduğunu ve yüksek miktarda tüketimin karaciğeri zorlayarak birçok hastalığa yol açabileceğini savunmaktadır. Beyaz şekerin tüketimi azaltıldığında, tahıllar ve baklagiller gibi besinlerden alınan şeker vücut tarafından daha sağlıklı bir şekilde kullanılabilir.

Yapay Tatlandırıcılar

Asesülfam potasyum, monosodyum glutamat, sukraloz, aspartam ve sodyum benzoat gibi yapay tatlandırıcılar, sağlık açısından risk oluşturabilecek maddelerdir. Bu tür tatlandırıcılar yerine, Hindistan cevizi şekeri, akçaağaç şurubu ve bal gibi doğal tatlandırıcılar tercih edilebilir; ancak bu doğal tatlandırıcıların da aşırı kullanımı zararlı olabilir. DSÖ, normal şeker tüketiminin günde 25 gramı geçmemesi gerektiğini vurguladı.

Paketli Gıdalar

Paketli gıdalarda, raf ömrünü uzatmak için eklenen zararlı maddeler, bu ürünleri sağlıksız hale getirmekte. Özellikle cipslerde bulunan monosodyum glutamat (MSG), sigara etkisine benzer bir zarara neden olabileceği bildirildi. Hazır cipsler yerine, fırında ince dilimlenmiş patateslerden veya lavaştan doğal cipsler hazırlayabilirsiniz.

Margarin

Margarin, en zararlı yağlar arasında yer almakta. Üretiminde kullanılan trans yağlar, potasyum sorbat, soya yağı ve gıda boyaları margarinlerin sağlıksız olmasına neden olur. Margarin yerine doğal bitkisel yağları tercih etmek daha sağlıklı bir seçenek.

Diğer Zararlı Katkı Maddeleri

Yüksek fruktozlu mısır şurubu, aspartam, fenilalanin, sukraloz, agave, potasyum bromat, yapay aroma ve renklendiriciler, bromlu bitkisel yağ, BHA ve BHT gibi maddeler, alışveriş yaparken içindekiler bölümünde dikkat edilmesi gereken zararlı katkı maddeleri. Hatta paketlenmiş süt ve süt ürünleri gibi şüphe duymadığınız ürünler bile zararlı olabilmekte.

Bulyon

Pirinç pilavı, çorbalar ve birçok yemekte kullanılan bulyon, Mono sodyum glutamat (MSG) adı verilen zararlı maddeyi içerir. "Çin tuzu" olarak da bilinen bu madde, uzmanlar tarafından tehlikeli olarak nitelendirilmektedir ve birçok hastalığa yol açarak vücuda zarar verebilir. Bulyonun içerdiği kimyasallar, "Çin Restoranı Sendromu" olarak bilinen bir toplu reaksiyona neden olabilir ve düzenli olarak tüketildiğinde anormal kalp atışları, nefes almada güçlük, beyin sisi ve Alzheimer gibi rahatsızlıklara yol açabilir.