Bunları beslemeyin idam edin! Sarıyer'de skandal görüntü

Olay, önceki gece saat 02.00 sıralarında Sarıyer Kazım Karabekir Paşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre silahıyla yolda seyir halinde olan 2 şüpheli aracını yol kenarına çekerek araçtan indi. Şahıslar daha sonra aracın kaput kısmını açarak sakladıkları tabanca ile yoldan geçen bir araca doğru ateş açtı. Daha sonra etrafa rastgele ateş açan şahıslar daha sonra araca bindi.

Araç ile olay yerinden uzaklaşan şahısların o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde araçla yol kenarında duran şahısların kaputtan çıkardıkları tabanca ile ateş açtıkları ve daha sonrada araç ile olay yerinden ayrıldıkları görülüyor.

Toplum için büyük tehdit!

Son dönemlerde "maganda" olarak nitelendirilen kendini bilmez şehir eşkıyaları, başta kendi çevreleri olmak üzere toplumu ciddi anlamda tehdit ediyor. Sayfalarca suç kaydı bulunan magandalar, toplumun her alanında insanların karşısına çıkıyor. Adeta kış uykusunda olan adalet sisteminin şehir eşkıyalarına karşı etkisiz kalması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar, sokaklarda terör estiren magandalar için daha fazla insan ölmeden, öldürülmeden idama varan caydırıcı cezaların getirilmesini istiyor.