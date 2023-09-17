Bunlarda ne din var ne iman! İşgalci PKK'dan şaşırtmayan yasak...
İç savaşın yıkıma uğrattığı Suriye'de, PKK/YPG'nin kontrolü altındaki bölgelerde Kur'an-ı Kerim eğitiminin yasaklandığı öğrenildi.
2011 yılında iç savaşın başladığı Suriye'nin doğu ve kuzey bölgelerinde terör örgütü PKK/YPG hüküm sürerken, örgütün bölgedeki yasaklamaları da gündem olmaya devam ediyor.
ABD’nin güdümündeki bölücü terör örgütünün, İslam dinine düşmanlığını ortaya koyan belgeler yayınlandı.
Dehşete düşüren araştırma sonucu!
Diyanet İşleri Bakanlığı'nca görevlendirilen heyetin bölgede yaptığı çalışmalara ilişkin sonuçlar dehşete düşürdü.
PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgelerde Kur'an'ı Kerim eğitimi verilmesini yasakladığı öğrenildi. Öte yandan raporda, örgütün camileri karargah olarak kullandığı belirtildi.
Öte yandan bölgedeki çatışmalarda Türk askerinin büyük darbe vurduğu örgüt, yüce Kur'an'a bomba yerleştirerek dahi saldırıda bulundu.
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