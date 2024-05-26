Bunlar zerre utanmadan “İnsanım” diye geçiniyor! Yazıklar olsun size be

Tamer Korkmaz, İsrail'in Filistin'deki eylemlerini ve ABD Başkanı Biden'ın bu konudaki ikiyüzlü tutumunu eleştirdi. Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak nitelendiren Korkmaz, uluslararası hukukun çifte standartlarına vurgu yaptı. Korkmaz, Yeni Şafak'taki yazısında şunları kaydetti:

"İsrail’in Filistin’deki soykırımının baş ortağı Biden mendeburu, ne diyor:

“Gazze’de yaşananlar soykırım değil ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin İsrailli liderler hakkındaki tutuklama kararını da reddediyoruz.”

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Nazilerin & Hitler’in yaptığı Yahudi soykırımına “soykırım” demeyenlerin hapı yuttukları bir dünyada…

-Gazze’de 40 binden fazla Filistinli masumun katledildiği -İsrail patentli soykırımı- yok sayacaksın!

Uluslararası hukuku ise kendi faşist kafana göre tanzim edeceksin!

Sonra da, zerre utanmadan…

“İnsanım” diye geçineceksin!"