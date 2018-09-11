Bunlar stadyumda ele geçirildi!

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde bazı şüphelilerin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Zanlıların bulunduğu sokakları ve eşkallerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda M.A. ve M.K'yi yakaladı.

Ekipler, çevrede yaptıkları aramalarda bir ağacın dibi ile Güney Park Stadyumu'nun tribününde 336 gram esrar buldu. Ayrıca ekipler, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, Hürriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.