Bunlar mı topluma örnek olacak? Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticisi küfür yağdırdı

CHP zihniyetinin hakim olduğu Atatürkçü Düşünce Derneği’nde tacizlerin ardından şimdi de küfürbazların iğrenç ifadeleriyle gündemde.

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) Genel Yönetim Kurulu toplantısına taciz açıklamaları damga vurmuştu. Taciz iddiasını Genel Merkez gündemine ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli’nin getirdiği belirtilmişti.

O skandal taciz iddiasına göre; ADD Genel Sekreteri ve eski CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, dernek üyesi bir kadını telefon mesajlarıyla taciz etmişti.

Odatv’ye konuşan ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, “Sözlü taciz iddiası var, iddianın ne olduğuna tabi yargı karar verecek. Namık Bey dernekten de istifa etti. Artık derneğimizin üyesi değil. Bu konuda bir yorum yapmayı da doğru bulmam, yargıya intikal etmiş bir konu çünkü… Dernekle ilgili değil o iş, iki erişkin insanın özel yazışmaları, onlarla ilgili konu, böyle bir konu olduğu için de Namık Bey hem genel sekreterlikten hem GYK üyeliğinden hem de dernek üyeliğinden istifa etti 29 Mart itibariyle.” demişti.

Taciz skandalıyla gündem düşmeyen ADD’de şimdi de küfür skandalı patlak verdi. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Özgür Çınar’ın sosyal medyadan yaptığı iğrenç küfürler yine gündeme taşındı.

ADD’ci küfürbaz Özgür Çınar’ın işte o ifadeleri: