Bunlar bırakın emlakçıyı, insan bile değil! Yaptıkları şey şok etti

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, İstanbul'daki dairesini satmak isteyen bir arkadaşının emlakçıyla yaptığı telefon konuşmasına şahit olduğunda şaşkınlığını gizleyemediğini belirtti. Emlakçının itirafları karşısında şok olduğunu ifade eden Altınok, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki dairesini satmak isteyen bir arkadaşımın emlakçıyla yaptığı telefon konuşmasını dinliyorum...

Emlakçı evin değerinin 2.5 milyon lira olduğunu, geçtiğimiz günlerde de bu fiyattan sattığını söylüyor.

Arkadaşımsa, malum sarı sayfalardaki ilanlarda, dairesiyle aynı binada bulunan benzer özelliklere sahip konutların 5-6 milyon TL aralığında satışa konulduğunu söylüyor.

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Emlakçı, "Biliyorum" diye yanıtlıyor, "Biz veriyoruz o ilanları, fiyatları yükseltmek için."

Açık açık ve büyük bir rahatlık içinde tane tane anlatıyor...

Meğer piyasa böyleymiş. Şaşırdığım şey, herkesin bildiği sırmış.

Evet, İstanbul'un orta halli semtlerinde 25-30 bine kiralık daire bulamamamızın sebebi emlak balonunu şişirdikçe şişiren bu spekülatörler.

Ederinin çok üstünde fiyatlardan alış yapan ev sahipleri de yedikleri kazığı rasyonalize edip yatırdıkları parayı 40-50 yılda çıkarmak için kiralara yükleniyorlar.

Elbette bu mekanizma yalnızca emlakı değil eldivenden merdivene piyasadaki tüm fiyatları etkiliyor. Enflasyon şiştikçe şişiyor.

Eminim o emlakçı da bakkala, kasaba girdiğinde hayat pahalılığından yakınıyordur.

Oğluna, kızına ev tutarken "Soydular soğana çevirdiler memleketi" diye nutuk atıyordur."