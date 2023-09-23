Bunlar bir de ülke yönetecekmiş! CHP kongresi yine karıştı

CHP Siirt İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde de diğer il ve ilçe kongrelerinde olduğu gibi arbede yaşandı. Polis olaya müdahale ederken, 2 kişi gözaltına alındı.

Bir tesiste düzenlenen ve 2 liste halinde gidilen kongreye, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, aday olan mevcut başkan Enver Güneş ile diğer aday CHP Merkez İlçe Başkanı Metin Özer ve partililer katıldı.

Konuşmaların ardından delegelerin oy kullanma sırasında bazı partililer arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü.

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CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek ve polis ekipleri araya girerek gerginliği sona erdirdi.

Polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Daha sonra sadece delegelerin alındığı salonda, oy verme işlemi sürüyor.