Bunlar aklınızda bulunsun
Mutfakta bu bilgiler işinize yarayacak...15 Ekim 2018 Pazartesi 20:00
● Yumurta yüksek ısıda sülfirikasit çıkaran bir besin olduğu için on dakikadan fazla haşlamayın.
● Hamur açarken merdane yerine içi buz gibi su dolu bir şişeyi deneyin. Hamurunuzun daha kolay açıldığını göreceksiniz.
● Pişirdiğiniz sebzelerin renklerini kaybetmemesi için bir kesme şeker ya da limon suyu koyun.
● Hazırladığınız omletin tavaya yapışmaması için, önce tavayı ocağa koyup iyice ısıtın, sonra yağı döküp kızdırın. Daha sonra karışımı tavaya alın ve ocağın altını kısın.
● Akşamdan artan pirinç pilavını ısıtıp yemeyi sevmiyorsanız, onu çorbalarınızda değerlendirebilirsiniz.
● Kızarttığınız tavuğun tekrar ısıttığınızda lezzetini kaybetmesini istemiyorsanız tavuk parçalarını bir süzgece koyun. Tencerenin içerisinde su kaynatın ve süzgeci üzerine oturtun. Buharda ısıtılan tavuk lezzetinden hiçbir şey kaybetmeyecektir.
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