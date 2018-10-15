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Bunlar aklınızda bulunsun

Mutfakta bu bilgiler işinize yarayacak...

15 Ekim 2018 Pazartesi 20:00
Bunlar aklınızda bulunsun

● Yumurta yüksek ısıda sülfirikasit çıkaran bir besin olduğu için on dakikadan fazla haşlamayın.

● Hamur açarken merdane yerine içi buz gibi su dolu bir şişeyi deneyin. Hamurunuzun daha kolay açıldığını göreceksiniz.

● Pişirdiğiniz sebzelerin renklerini kaybetmemesi için bir kesme şeker ya da limon suyu koyun.

● Hazırladığınız omletin tavaya yapışmaması için, önce tavayı ocağa koyup iyice ısıtın, sonra yağı döküp kızdırın. Daha sonra karışımı tavaya alın ve ocağın altını kısın.

● Akşamdan artan pirinç pilavını ısıtıp yemeyi sevmiyorsanız, onu çorbalarınızda değerlendirebilirsiniz.

● Kızarttığınız tavuğun tekrar ısıttığınızda lezzetini kaybetmesini istemiyorsanız tavuk parçalarını bir süzgece koyun. Tencerenin içerisinde su kaynatın ve süzgeci üzerine oturtun. Buharda ısıtılan tavuk lezzetinden hiçbir şey kaybetmeyecektir.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 20:00
  1. mutfakta işe yarayacak bilgiler
  2. püf nokta

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