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Bundesliga'da hangi maçlar var? | Alman Ligi maçları nasıl izlenir?

Alman Ligi maçları ne zaman? Almanya normalleşme sürecini başlattı. Bu doğrultuda Almanya'da profesyonel futbol ligeri oynanmaya başladı. Türk futbolseverler ise Alman Ligi'nde bugün hangi maçların olduğunu merak ediyor. Pek çok kişi "Bugün hangi maçlar var?" , "Bundesliga canlı maç" , "Bundesliga maçları nasıl izlenir?" , "Alman Ligi'ni hangi kanal veriyor?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, Alman Ligi maçları nasıl izlenir?

Yeniakit Publisher
2020-05-17 15:40:00 -
Bundesliga'da hangi maçlar var? | Alman Ligi maçları nasıl izlenir?

Koronavirüs salgını tüm dünyada spor müsabakalarının ertelenmesine yol açtı. Koronavirüsle mücadele konusunda en etkili ülkeler arasında yer alan Almanya’da mayıs ayı itibariyle normalleşme adımları atıldı. Bu kapsamda belli tedbirlerle futbol müsabakaları da başladı. Almanya’da futbol maçları seyircisiz oynanıyor. Türk futbolseverler ise maçların nasıl izlenebileceğini araştırıyor. İşte, detaylar.

Bundesliga'da hangi maçlar var? | Alman Ligi maçları nasıl izlenir?

Bundesliga'da bugün iki maç oynanacak:

16.30 Köln-Mainz 05

19.00 Union Berlin-Bayern Münih

Futbolseverler iki maçı da S Sport 2 kanalından naklen takip edebilir.

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