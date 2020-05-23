  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TBMM TV Taner Akkuş’a plaket verdi

Ali Erbaş'tan 'bayram namazı' açıklaması

Kadınlar adetliyken (hayız halinde) arefe günü ihlas suresini okuyabilir mi?

Camiler ne zaman ibadete açılıyor, süreçte nelere dikkat edilecek?

YHT seferleri ne zaman başlıyor? Yüksek Hızlı Tren yolculuk bileti nasıl alınır?
için kalan
Spor

Bundesliga: Mönchengladbach: 1 - B.Leverkusen: 3

Almanya Bundesliga 27.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 18:36:02 -
Bundesliga: Mönchengladbach: 1 - B.Leverkusen: 3

Almanya Bundesliga 27. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen, Mönchengladbach’ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek puanını 53’e çıkardı.


Bundesliga’nın 27. hafta mücadelesinde Mönchengladbach ile deplasmanda karşı karşıya gelen Bayer Leverkusen, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Havertz’in 7. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Leverkusen, 52. dakikada kalesinde golü gördü. Thuram’ın sayısıyla Mönchengladbach eşitliği yakalarken, Leverkusen 58’de Havertz’in penaltıdan attığı golle bir kez daha öne geçti. Maçta son sözü ise 81. dakikada Sven Bender söyledi. Bender skoru 3-1’e getiren isim olurken golün asisti de Kerem Demirbay’dan geldi. Bu sonuçla Leverkusen ligde 53 puanla 3. sıraya yükselirken. Mönchengladbach ise 52 puanla 4. sıraya geriledi kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı