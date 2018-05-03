Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bundan sonra tüm araçlara zorunlu!

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm sedan ve SUV araçlarda arkayı gören kamera sistemi zorunlu hale getirildi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 09:07
Bundan sonra tüm araçlara zorunlu!

Ölüme ve yaralanmalara neden olan kazaların azaltılması için üretilecek ve ithal edilecek tüm yeni arabalarda arkayı gören kamera bulunma zorunluluğu getirildi. Karar sedan arabaarın yanı sıra SUV ve diğer tipteki 4500 kg altındaki tüm binek araçları da kapsıyor.

Sürücülerin araçların arka tarafında olan biteni görmesi için ABD'de Ulusal Yol ve Trafik Güvenliği'nin federal güvenlik gerekçesiyle aldığı karar yürürlüğe girdi. 

YÜZDE 8'DEN YÜZDE 97'YE ÇIKARILACAK

Böylelikle 2006 yılında arka kamera bulunan araç sayısının genele oranının yüzde 8'den yüzde 97'ye çıkarılması planlanıyor.

ABD'de yapılan araştırmada yılda 210 ölümlü ve 15 bin yaralanmalı arkayı görememe nedeniyle gerçekleşiyor. Ölenlerin yüzde 30'u 5 yaş altındaki çocuklar, yüzde 25'i ise 70 yaş ya da üstü kişilerden oluşuyor. 

Çocukların yerine trafik konisi kullanılarak yapılan çalışmalarda dikiz aynalarının sedan araçlar söz konusu olduğu 2 metrelik arka bölümde kör noktalar içerdiği, SUV için bu mesafenin ise 13 metreye çıkabildiği belirlendi. Arka kameralarla bu kör noktaların ortadan kalktığı saptandı.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 09:07
  1. OTOMOBİL Haberleri
  2. OTOMOBİL

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim ama...
    1. Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim..
    2. Dünyanın gözü bu akşam Kadıköy'de olacak
    3. İspanya'da Emre Mor depremi!
    4. Ortadoğu yeniden karışacak! Merzuk:..
    5. Mezar başında ağlayan kızın gizemini..
    6. Rakamlar açıklandı, dolar rekor kırdı!
    7. Erzurum'da salyangozu andıran kaya..
    8. Dünya devi Serdar Aziz'e kancayı taktı
    9. Meksika'da şiddet olayları 11 bin..
    10. Kuzey Kore, üç tutuklu Amerika..
    11. Kılıçdaroğlu, başdanışmanlarını..
    12. İran'a darbe üstüne darbe!
    13. 6 yaşındaki çocuğu öldüren katil:..
    14. Petrolün varili 73 doların üzerinde..
    15. Tetiği çektiler! İran'ı kuşatma başladı
    16. Afrin'de hastaların yaralarını Türkiye..
    17. Bu fotoğraf Şırnak'ta çekildi!..
    18. Demba Ba koptu geliyor! 1+1 yıllık..
    19. Muhalefetin ittifakıyla ilgili yeni..
    20. 2023 vizyonu için Güney Kore ile iş..
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...
    Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...