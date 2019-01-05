0553 313 94 23

Bunalıma giren genç kız, karnına makas sapladı

Kocaeli'de bir yakınıyla tartıştıktan sonra bunalıma girip odasına kapanan genç kız, eline aldığı makası karın boşluğuna sapladı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 18:58
Bunalıma giren genç kız, karnına makas sapladı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir yakını ile tartıştıktan sonra bunalıma girdiği iddia edilen genç kız, odasında eline aldığı makası karnına sapladı. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan genç kız tedavi altına alındı.

Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Hisar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evde ailesi ile birlikte otururken odasına giden M.D. (25) isimli genç kız odasında eline aldığı bir makası karın boşluğuna sapladı. Olay sonrasında M.D.’nin bağırışlarını duyan ailesi, odaya girdiklerinde genç kızı kanlar içinde buldu. M.D.’nin ailesinin durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan M.D. Kocaeli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan M.D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ifadesinde bir yakını ile yaşadığı tartışma sonrasında bunalıma girdiğini söylediği belirtilen M.D.’nin bu sebepten dolayı odasından aldığı makası kendisine sapladığı iddia edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 18:58
  1. Kocaeli
  2. Kartepe
  3. Bunalıma giren genç kız
  4. karnına makas sapladı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiliz turist muz bahçesinde ölü bulundu
    1. İngiliz turist muz bahçesinde ölü..
    2. Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar..
    3. Belçika'da dondurucu soğukta denize..
    4. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel..
    5. Diriliş Ertuğrul'un o sahneleri, bakın..
    6. Park halindeki otomobil yandı
    7. JAK timlerinden "Sarıkamış şehitleri"..
    8. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    9. Jimmy Durmaz'a ırkçı saldırıya para..
    10. Tekneye gitmek için bindiği botta ölü..
    11. "Biri yine beni mi anıyor ne?”
    12. Vefatının 44. yıl dönümünde Arif Nihat..
    13. Erkek tarafı kız evini bastı! Çatışma..
    14. Karaciğer yetmezliğinin genel tedavisi
    15. Bunalıma giren genç kız, karnına makas..
    16. PepsiCo'dan Manisa'ya yeni fabrika
    17. Hollanda'da "sarı yelekliler" hükümeti..
    18. Yanlış adres katil yaptı: 1 ölü, 2..
    19. MHP Genel Merkezi izin vermedi! MHP'li..
    20. Boynuna plastik poşet takılan kaz..
    "Mansur Yavaş AK Parti'nin anketlerinde bile önde" iddiası
    "Mansur Yavaş AK Parti'nin anketlerinde bile önde" iddiası
    "Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!
    "Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi