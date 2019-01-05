Bunalıma giren genç kız, karnına makas sapladı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir yakını ile tartıştıktan sonra bunalıma girdiği iddia edilen genç kız, odasında eline aldığı makası karnına sapladı. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan genç kız tedavi altına alındı.



Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Hisar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evde ailesi ile birlikte otururken odasına giden M.D. (25) isimli genç kız odasında eline aldığı bir makası karın boşluğuna sapladı. Olay sonrasında M.D.’nin bağırışlarını duyan ailesi, odaya girdiklerinde genç kızı kanlar içinde buldu. M.D.’nin ailesinin durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan M.D. Kocaeli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan M.D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ifadesinde bir yakını ile yaşadığı tartışma sonrasında bunalıma girdiğini söylediği belirtilen M.D.’nin bu sebepten dolayı odasından aldığı makası kendisine sapladığı iddia edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.