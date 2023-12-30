Buna ancak sahtekârlık ya da militan körlüğü denir! Profesör olmuş bu hokkabazlara ne denmeli

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İzmir Tabip Odası'nın "yurt dışına çıkan doktorlar" yalanını eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Ankara Tabip Odası derken.

İzmir Tabip Odası biraz geç kalmış.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklama yaptığını, yalanlarını yüzlerine şamar gibi yapıştırdığını takip edememiş olmalılar ki..

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“Doktorlarımız yurtdışına göç ediyor” yalanını, binbirinci defa tekrarlamışlar..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iki hafta önce, “İyi hal belgesi alan her hekimin yurt dışına gittiğini iddia edenler toplumu özellikle yanıltıyor. Geçen yıl iyi hal belgesi alanların hepsi değil, üçte biri yurt dışına gitmişti” dedi.

Devam etmişti: “Hekimler özelden kamuya, yurt dışından Türkiye’ye dönüyor. 2022’de 450 hekim yurt dışına gitmişti, 55’i geri döndü. 16 Aralık itibarıyla 2023’te yurt dışına giden hekim sayısı 395. Hem gidenlerin sayısı azaldı hem de 28 hekim geri döndü.”

Ama nasıl doktor oldularsa.

Hatta açıklamayı bizzat yapmak için basın mensuplarının karşısına geçenlerden ikisi profesör olduğuna göre, bunlar nasıl profesör olmuşlarsa.

Bunlara kim, nasıl can emanet edebiliyorsa..

İsimlerini de vereyim:

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