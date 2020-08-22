Bulunan rezervin millete sunulması 2023 yılına yetişecek mi? Enerji Uzmanından açıklama

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Enerji Uzmanı, Gazeteci - Yazar Neşat Gündoğdu yeniakit.com.tr'ye konuştu. Gündoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen '320 milyar metreküp doğalgaz rezervi' müjdesinin küçümsenmemesi gerektiğini belirterek, "320 milyar metreküplük rezerv gaz ithal eden bir ülke olarak Türkiye için çok kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan bulunan rezervin 320 milyar metreküple sınırlı kalmayacağını da açıkladı. Sayın Erdoğan dünkü konuşmasında da daha önceki konuşmalarında da 'Daha fazlası olabilir' vurgusu yapmıştı." dedi.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ

'Bu hatlar çok kısa bir sürede kurulabilir'

Geçmişte dünya genelinde bulunan doğalgaz rezervlerinden de örnekler veren Gündoğdu, "İsrail'in doğalgaz sahası çok az bir gazla bulunmuş ancak daha sonra yapılan keşiflerle beraber 540 milyar metreküplük bir büyüklüğe ulaşmıştı. Şimdi İsrail bu gazı artık Ürdün'e de satıyor. Yine Mısır'da da benzer bir durum var. Nur ve Zor sahalarında keşfedilen gazlar çok küçük bir boyuttayken, yeni keşiflerle beraber 2 milyon metreküpe yakın bir rezerv ortaya çıktı. Mısır 2,5 senelik bir süre içinde bu sahalarla merkez arasında boru hattı döşedi. Yani istenildiği zaman bu hatlar çok rahat bir şekilde, çok kısa sürede merkeze taşınabilir." ifadelerini kullandı.

Enerji Uzmanı Neşat Gündoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bulunan gazı 2023 yılında Türk milletinin kullanımına sunmayı hedefliyoruz' sözlerine yönelik eleştirilere ise şöyle cevap verdi:

"Sakarya gaz sahası çok uzak bir saha değil. Merkeze yakın. Tabii ki deniz tabanını da biraz görmek lazım ama Türkiye boru hattı yapımında, platform yapımında kendi başına yetebilen bir ülke. Bizim ne açığımız var? Matkapları yurtdışından alıyoruz. Bu birçok alternatifi olan bir durum. Sadece bir ülkeden değil, birçok ülkeden alabiliyoruz. Onun dışında gemilerde çalışan bazı personellerimiz de yurtdışı kökenli elemanlar. Yani daha önce gemi sondajlarını bilen insanlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bu zamana kadar Türkiye'de 100-150 tane sondaj yapıldı. Yabancı firmalar geldiler, baktılar; bulamadılar. Veya buldular ama çıkartmadılar. Gerekli görmediler' sözlerinin de altını yeniden çizmek gerekir. Biz bu rezervi dokuzuncu sondajda bulduk. Bu çok kıymetli bir durum. Analizimizi doğru yaptık. Doğru yere sondaj attık ve 9'da bulduk. Yani şu an 9'da gaz bulabilen bir işletmemiz var. Biz bu sondaj sayısını 30 - 40'lara çıkardığımız zaman muhtemelen gemi personellerimizin büyük bir çoğunluğu artık yerli olmaya başlayacak ve matkapları da ülkemiz üretmeye başlayacak. Dolayısıyla dışa bağımlılık da tamamen ortadan kalkacak. Boru hattı döşeme konusunda zaten yeterli altyapıya sahibiz."

'TANAP'ta da benzer bir durum yaşanmıştı'

"TANAP yapılmaya başlandığı zaman belirli bir periyod belirlemişti. Sonrasında yaşanan ekonomik gelişmelerle TL'nin kur karşısında değerlenmesi ile yatırım daha uygun bir maaliyete geldi. Bunun karşılığı olarak da üretimi hızlandırmak için yeni iş gücünü bölgeye aktardılar. Sonuç olarak TANAP, planlanandan yüzde 10-15 daha hızlı bir sürede bitti."