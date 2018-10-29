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Bulmaca çözmeyi hafife almayın

Bir akşam evinizde sıkıldığınızı hissettiğiniz anda bir uğraş bulmaya çalışırsınız. Bulmaca çözmeyi deneyebilirsiniz.

29 Ekim 2018 Pazartesi 19:30
Bulmaca çözmeyi hafife almayın


Bulmaca çözmeye başlamadan önce bulmacanın tarihine bir göz atalım. Bulmaca 18. yüzyılda İngiltere’de çocukların boş zamanlarını değerlendirmesi için ortaya çıkmış bir fikir ürünü.. Zamanla zeka geliştirdiği kanaatine varılınca yetişkinler de çözmeye başlamıştır. İlk defa orta düzey zorlukta yapılan bulmaca ABD’de 1913 yılında Sun Pazar gazetesinde yayımlanmıştır.

Peki ya çözdüğümüz bulmacanın bize faydaları neler?

Bulmaca kelime haznemizi süsleyerek, kelimeleri daha doğru daha düzgün şekilde kullanmamıza yardımcı olur.

Problem çözme yeteneğimizi arttırır. Olaylara bakış açımız değişir.

Karşımıza çıkan engellerde düşünerek, akıl yürüterek sorunu irdelemeye çalışmamızı sağlar.

El ve parmak becerilerimizi güçlendirebilir.

Öğrenilen şeyleri daha iyi bir şekilde akılda tutmamıza yardımcı olabilir. Araştırmalar gösteriyor ki bulmaca çözen kişiler olayların en ufak ayrıntılarını bile akılda tutma yeteneğine sahip.

Duygusal bazı problemleri yatıştırabilir. Can sıkıntısını atar.

Dikkat dağınıklığı sorununa birebir ilaçtır. Dikkati ciddi anlamda arttıracaktır.

Beynin çalışmasını güçlendirir. Zeka seviyesinde artışlar sağlar.

Unutkanlığı önler. Özellikle Alzheimer gibi ciddi hastalıkların önceden önlenmesinde büyük bir rolü olabilir.

Bir akşam evinizde sıkıldığınızı hissettiğiniz anda bir uğraş bulmaya çalışırsınız. Bulmaca çözmeyi deneyebilirsiniz.

Bulmaca çözmeye başlamadan önce bulmacanın tarihine bir göz atalım. Bulmaca 18. yüzyılda İngiltere’de çocukların boş zamanlarını değerlendirmesi için ortaya çıkmış bir fikir ürünü.. Zamanla zeka geliştirdiği kanaatine varılınca yetişkinler de çözmeye başlamıştır. İlk defa orta düzey zorlukta yapılan bulmaca ABD’de 1913 yılında Sun Pazar gazetesinde yayımlanmıştır.

Peki ya çözdüğümüz bulmacanın bize faydaları neler?

Bulmaca kelime haznemizi süsleyerek, kelimeleri daha doğru daha düzgün şekilde kullanmamıza yardımcı olur.

Problem çözme yeteneğimizi arttırır. Olaylara bakış açımız değişir.

Karşımıza çıkan engellerde düşünerek, akıl yürüterek sorunu irdelemeye çalışmamızı sağlar.

El ve parmak becerilerimizi güçlendirebilir.

Öğrenilen şeyleri daha iyi bir şekilde akılda tutmamıza yardımcı olabilir. Araştırmalar gösteriyor ki bulmaca çözen kişiler olayların en ufak ayrıntılarını bile akılda tutma yeteneğine sahip.

Duygusal bazı problemleri yatıştırabilir. Can sıkıntısını atar.

Dikkat dağınıklığı sorununa birebir ilaçtır. Dikkati ciddi anlamda arttıracaktır.

Beynin çalışmasını güçlendirir. Zeka seviyesinde artışlar sağlar.

Unutkanlığı önler. Özellikle Alzheimer gibi ciddi hastalıkların önceden önlenmesinde büyük bir rolü olabilir.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 19:30
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  2. bulmaca çözmenin faydaları

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