Bulgur köftesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay bulgur köftesi tarifi

Karşınızda nefis mi nefis lezzetiyle:Yoğurtlu bulgur köftesi tarifi

Malzemeler

1 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı kaynar su

1 adet yumurta akı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

5 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Pul biber

Sosu için:

4 adet domates

3 diş sarımsak

Tuz

İsteğe göre biberiye

Sıvı yağ

Maydanoz

Yapılışı

İnce bulgurun üzerine kaynar suyu dökün ve bulgurun şişmesi için üzerini streç film ile kapatıp bekleyin. Yumurta akını, sıvı yağı, un ve salçayı yoğurma kabına alarak suyu çekip yumuşayan bulgurlarıda ekleyin. Baharat ve tuzu katıp güzelce yoğurun. Yoğurma aşamasında elinizi suya batırarak köftenin daha kolay kıvam almasını sağlayabilirsiniz. Hazır olan köfteden küçük toplar oluşturarak serçe parmağınızı ile ortasına batırın. Şekillendirme aşamasında da elinizi su ile ıslattığınızda çok daha rahat şekil verdiğinizi göreceksiniz. Kaynamakta olan suya tuz koyarak köfteleri içine bırakın. Köfteler yüzeye çıktığında pişmiş demektir. Kevgir yardımı ile köfteleri ezmeden sudan alarak servis tabağına koyun. Rendelenmiş domatese iki yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek kavurun. İnce dilimlenmiş sarımsağı, birkaç biberiye yaprağı, tuz ve dilediğiniz baharatları da ilave edin ve domates suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Ocaktan aldıktan sonra kıyılmış maydanozu sosa ilave edin ve köftelerin üzerine dökerek köfteleri ezmeden karıştırın. Afiyet olsun.