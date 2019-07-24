Bulgaristan'ı da korku sardı! S-400'ler 20 dakikada tüm uçakları... Türkiye'nin S-400 hava savunma füzelerini alması Yunanistan'ın ardından Bulgaristan'da da korkuya neden oldu. Bulgarlar, F-16'ların artık ne işe yarayacağını sorgulamaya başladı.

Rusya'nın S-400'leri Türkiye'ye teslim etmeye başlaması komşu ülkelerde tedirginliğe neden oldu. Rum yönetimi ve Yunanistan, Türkiye'nin S-400'leri kullanmaması için Avrupa Birliği ve Amerika'dan yardım isterken, hava savunma sistemleri Bulgaristan'ın da gündemine oturdu. 20 dakikada düşürebilir Bulgarlar sahip oldukları F-16'ların Türkiye'nin S-400'leri tarafından 20 dakika içerisinde düşürülebileceğini öğrenince büyük bir şok yaşadı. Türkiye'nin bölgedeki yüksek hakimiyeti, Bulgarlara F-16'ların neden alındığını sorgulattı.

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