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Aktüel

Bulgaristan'daki yangının Türkiye'ye sıçramaması için önlemler artırılıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-09 17:41:08 -
Bulgaristan'daki yangının Türkiye'ye sıçramaması için önlemler artırılıyor

EDİRNE (AA) - Bulgaristan'da kontrol altına alınamayan yangının Türkiye'ye sıçramaması için önlemler artırılıyor.

Bulgaristan'da önceki gün başlayan ve kontrol altına alınamayan yangın, Tunca Nehri'ni aşarak Topolovgrad ve Svilengrad şehirlerine doğru ilerliyor. Türkiye sınırına yakın seyreden yangın, zaman zaman rüzgarın etkisiyle ani yön değiştiriyor. Komşu ülkede afet durumu ilan edilen yangının Türkiye'ye sirayet etmemesi için Türk tarafında yoğun önlemler alınmaya devam ediliyor.

- Edirne Valiliği koordinesinde kriz masası oluşturuldu

Edirne Valiliği koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) kriz masası oluşturdu. Edirne Valisi Ekrem Canalp bölgede incelemelerde bulundu.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, Edirne ve Lalapaşa itfaiyeleri, yangına karşı tedbir çalışmalarını sürdürüyor.

Sınır hattındaki Sarayakpınar, Suakacağı ve Uzunbayır köylerine konuşlanan 60 personel, greyder, arazöz, itfaiye aracı, kepçe ve iş makinelerinden oluşan 20 araçla önlem alıyor.

Yangının Türkiye tarafına sıçramaması için ekiplerin bulunduğu bölgede greyderler toprak yığarken, yaklaşık 200 asker de sınır hattında tedbirler aldı.


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