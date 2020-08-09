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Aktüel

Bulgaristan'daki orman yangını

Edirne Valiliği: - "Yangının Türkiye tarafına sıçrama ihtimaline karşı sınırda iş makineleriyle 32 kilometre uzunluğunda güvenlik şeridi oluşturuldu"

Yeniakit Publisher
2020-08-09 23:46:36 -
Bulgaristan'daki orman yangını

EDİRNE (AA) - Bulgaristan'ın Hasköy bölgesinde başlayan ve rüzgarlı havanın etkisiyle yayılan orman yangının Türkiye tarafına sıçrama ihtimaline karşı önlemler arttırıldı.

Edirne Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yangının, Hamzabeyli sınır kapısından Büyükismailçe köyüne kadar olan bölgenin karşı tarafında, Bulgaristan sınır hattı boyunca 30 kilometre uzunluğundaki bir alanda devam ettiği belirtildi.

Belli yerlerde iki ülke sınırına kadar gelen yangının, alınan önlemler sayesinde Türkiye topraklarına sıçraması engellendiği ifade edilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Yangının yeni yayıldığı bazı bölgelerde ise sınır hattımıza uzaklığı 1,5 ile 3 kilometre arasında değişmektedir. Önleme amaçlı olarak iş makinaları ile sınır hattımız boyunca 32.6 kilometre uzunluğunda güvenlik şeridi oluşturulmuştur. Yangın nedeniyle Edirne Valiliği, AFAD Müdürlüğü bünyesinde kriz merkezi kurulmuş olup 24 saat esasına göre görev yapmaktadır. Müdahale ve önleme çalışmaları için 9 kamu kurumundan 52 araç ve 224 personel olay yerinde görev yapmaktadır."

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