Bulgaristan’da Kovid-19 önlemleri güncellendi

SOFYA (AA) - Bulgaristan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük yeni vaka sayısındaki belirgin artış nedeniyle Sağlık Bakanlığı alınan önlemleri güncelledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, nüfusu 6,9 milyon olan ülkede son 24 saatte vaka sayısının ilk kez bini aşıp bin 24’e ulaşması göz önünde bulundurularak açık ve kapalı tüm kamusal alanlarda 22 Ekim'den itibaren maske zorunluluğu getirileceği bildirildi.

Kovid-19 nedeniyle uygulanacak karantina süresi 14’ten 10 güne indirilirken karantinadan çıkanlara test zorunluluğu da kaldırıldı.

Bu arada "Üç Deniz İnisiyatifi" toplantısına katılmak üzere Estonya’da bulunan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ziyaretini yarıda keserek döndü.

Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, Kovid-19 testi pozitif çıkan Hava Kuvvetleri Komutanı Dimitar Petrov ile aynı ortamda bulunduğu için Radev’in de karantina kurallarına tabi olacağını açıkladı.