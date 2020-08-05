Bulgaristan’da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

SOFYA (AA) - Bulgaristan’da 28 gün önce başlayan hükümet karşıtı protestolar sürerken, iktidar koalisyonunun en büyük üyesi olan Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisinin lideri Başbakan Boyko Borisov istifaya hazır olduğunu bildirdi.

Borisov, başkent Sofya’da Tech Park tesislerinde düzenlenen toplantıya katılan 4 bine yakın GERB üyesine hitaben, "Halk bizi istemiyorsa bir gün daha iktidarda kalmamalıyız." dedi.

Geçmişte iki kez başbakan olarak istifa ettiğini anımsatan Borisov, "Ben her zaman koltuğumdan ayrılmaya hazırım. Bunu geçmişte de yapmıştım. Benim yüzünden gerginlik yaşanmasını istemem." diye konuştu.

Borisov, hükümet koalisyonunda yer alan ırkçı ve aşırı milliyetçi Birleşik Vatanseverler (OP) koalisyonu liderleriyle bir araya gelerek, süren sokak protestolarının karşısında alınabilecek farklı karar tasarılarını sunacağını bildirdi.

Başbakan Borisov, iktidar koalisyonu sözleşmesinde hükümetin görev süresinin tamamlanma koşulunun yer aldığına işaret ederek, "Böyle bir koşul olmasaydı bugün istifamın tarihini bildirecektim." ifadesini kullandı.

Borisov, parlamentoda grubu olan, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi ve ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ile asla koalisyon kurmayacağını da sözlerine ekledi.

GERB üyeleri Borisov’u ayakta alkışlarla karşılayıp uğurlarken, Tech Park’ın dışında gösteri yapan halk "İstifa" ve "Mafya" sloganları attı.

Başkent Sofya ve diğer bazı büyük şehirlerde yaklaşık bir aydır her gün sosyal medyada organize edilerek yapılan protestolarda Başbakan Borisov hükümeti ve Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev’in istifaları talep ediliyor.

Başkent Sofya’da protestocular Bakanlar Kurulu binası önünde ve iki büyük kavşakta çadır kent kurmuştu.

Bu arada, çadır kentlerde açlık grevi yapan 4 kişiden biri, bugün sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.