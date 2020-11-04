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Aktüel Bulgaristan’da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 4 bini geçti
Aktüel

Bulgaristan’da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 4 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-04 10:47:44 -
Bulgaristan’da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 4 bini geçti

SOFYA (AA) - Bulgaristan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı ilk kez 4 bini aştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan rakamlara göre, dün ülkede yapılan 11 bin 66 testin yüzde 36,5’i "pozitif" çıktı. 4 bin 41 kişide vaka tespit edilmesiyle salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı 60 bin 537'ye ulaştı.

37 bin 581 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 210'u yoğun bakımda olmak üzere 2 bin 922 hasta tedavi görüyor.

Ülkede, son 24 saatte 63 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, basına yaptığı açıklamada, hükümetin, sağlık sisteminde yaşanan sorunlara acil çözüm arayışını sürdürdüğünü belirterek, “Sağlık sistemimiz kontrol altında." ifadesini kullandı.

Kamuoyu araştırmalarına göre Bulgaristan halkının yüzde 72'si, ülkenin sağlık sistemine güvenmiyor.

Hükümet, geçen hafta, kapalı ve açık kamusal alanlarında maske takma zorunluluğu getirmişti.

Ülkede, spor müsabakalarının seyircisiz yapılması, konser, tiyatro ve sinema salonlarının yüzde 30 kapasiteyle çalışması kararı alınmıştı.

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