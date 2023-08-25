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Aktüel Bulgaristan'a dönen iş adamı “kazinolar kralı” Vasil Bojkov hiç hesapta olmayan zamanda birden tutuklandı
Aktüel

Bulgaristan'a dönen iş adamı “kazinolar kralı” Vasil Bojkov hiç hesapta olmayan zamanda birden tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-08-25 19:00:00 -
Bulgaristan'a dönen iş adamı "kazinolar kralı" Vasil Bojkov hiç hesapta olmayan zamanda birden tutuklandı

Mayıs ayında iş adamı, Facebook'ta korumalı tanık olarak Bulgaristan'a dönmeye hazır olduğunu yazdı. 2022 baharında “kazinolar kralı” tutuklandı!

İş adamı Vasil Bojkov, Dubai'den kalkan uçakla saat 15.01'de Sofya Havalimanı'na indi.

Savcılık, “kazinolar kralı” ve "Levski" Futbol Takımı’nın eski sahibinin yurda dönüşünün ardından 72 saat boyunca gözaltına alındığını duyurdu.

Ocak 2020'de Dubai'ye kaçan Bojkov hakkında, antikaların yasa dışı korunması, organize suç örgütünün liderliği, gasp, bir yetkiliye rüşvet girişimi, nüfuz ticareti, kara para aklama, vergi kaçakçılığı vb. suçlamalar bulunuyor.

Mayıs ayında iş adamı, Facebook'ta korumalı tanık olarak Bulgaristan'a dönmeye hazır olduğunu yazdı.

2022 baharında “kazinolar kralı”, eski Başbakan Boyko Borisov'u yolsuzluk ve gaspla suçladığı ifadeyi verdiğini duyurdu. Kısa bir süre sonra Borisov tutuklandı ve 24 saat sonra suçlama olmaksızın serbest bırakıldı.
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